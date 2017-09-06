الدوحة تفتتح ميناءً جديدًا بتكلفة 7.4 مليار دولار

خالد بدر الدين افتتحت قطر رسميا ميناء حمد الجديد، الذي تكلف 7.4 مليار دولار، ويقع على بعد 40 كيلومترا جنوبي العاصمة الدوحة على ساحل الخليج العربي، ويعد أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، ليصبح مركزا إقليميا للنقل ويساهم في حماية اقتصاد البلاد من عقوبات فرضتها دول عربية مجاورة. وحضر الافتتاح أعضاء



خالد بدر الدين

افتتحت قطر رسميا ميناء حمد الجديد، الذي تكلف 7.4 مليار دولار، ويقع على بعد 40 كيلومترا جنوبي العاصمة الدوحة على ساحل الخليج العربي، ويعد أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، ليصبح مركزا إقليميا للنقل ويساهم في حماية اقتصاد البلاد من عقوبات فرضتها دول عربية مجاورة.

وحضر الافتتاح أعضاء الحكومة القطرية وممثلو عدة دول من بينها المغرب، ووزير النقل والاتصالات العماني، ووزيرة المواصلات الفرنسية، ووزيرة البنية التحتية والنقل الإيطالية، والوزير الإيراني للطرق وبناء المدن، إلى جانب مدير عام مؤسسة الموانئ بدولة الكويت.

وذكرت وكالة رويترز أن الميناء الجديد سيستقبل كميات كبيرة من الأغذية ومواد البناء لمشروعات إنشاءات، من بينها استادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 التي ستستضيفها قطر، بعد أن تفاقمت المخاوف من أن تلك المشروعات قد تتأجل إذا تعطلت الإمدادات من الشرق الأقصى وجنوب آسيا بعد أن قطعت السعودية ومصر والبحرين والإمارات العلاقات مع قطر في يونيو الماضى.

وأكد مسؤولون أن ميناء حمد – الذى يمتد على مساحة 26 كيلومترا مربعا وستبلغ طاقته 7.5 مليون حاوية سنويا مع منشآت بنيت لاستقبال الماشية والحبوب والمركبات وسفن حرس السواحل – سيمكن قطر من تفادي العقوبات من خلال استيراد السلع مباشرة من دول مثل الصين وسلطنة عمان بدلا من مرورها عبر ميناء رئيسي لإعادة التصدير في دبي كماعززت قطر خطوط النقل البحري إلى الهند وسلطنة عمان وتركيا وباكستان وأعلنت عن خطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بحوالى 30 % في محاولة واضحة لتهيئة نفسها لمزيد من الاستقلال الاقتصادي في الأجل الطويل.

وأدى إغلاق الحدود السعودية مع قطر ووقف خطوط النقل البحري عبر دولة الإمارات إلى خفض واردات قطر بأكثر من الثلث في يونيو ويوليو الماضيين عن مستوياتها في نفس الفترة من العام الماضي بعد أن بدأت مؤسسات في السعودية ودولة الإمارات والبحرين سحب أموال من البنوك القطرية وهو ما يشكل مخاطر على ميزانياتها.

وأكد وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي أن هذا المرفق الهام سيساهم في زيادة حجم التجارة الدولية بين قطر والعالم وخلق فرص عمل للشباب ورفع مستوى المعيشة فضلا عن تحسين القدرة التنافسية للدولة عن طريق تحويلها إلى “مركز تجاري إقليمي” بما من شأنه أن يخلق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة.

ويضم الميناء عدة مرافق لوجستية منها محطة للبضائع العامة بطاقة تصل إلى 1.7 مليون طن سنويا ومحطة للحبوب بطاقة تبلغ مليون طن سنويا فضلا عن محطة لاستقبال السيارات بطاقة تبلغ 500 ألف سيارة سنويا ومحطة للدعم والإسناد البحري وأخرى لسفن أمن السواحل.

