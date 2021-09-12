الدوحة المكان المفضل لطالبان .. وزير الخارجية القطري يزور كابول

تعد قطر واحدة من البلدان التي تحتفظ بأكبر نفوذ على طالبان

زار وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني العاصمة الأفغانية كابول الأحد، والتقى رئيس الوزراء المعين الملا محمد حسن آخند، بحسب قناة الجزيرة القطرية.

تعد قطر واحدة من البلدان التي تحتفظ بأكبر نفوذ على طالبان التي استولت على السلطة الشهر الماضي بينما كانت القوات الأمريكية تستعد للانسحاب بشكل نهائي من البلاد بعد أن ظلت هناك نحو 20 عاما.

وزير الخارجية القطري يزور كابول

ولعبت قطر دورا حيويا في العملية الأمريكية لإجلاء مواطنيها ومواطني البلدان الغربية والأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية.

وقبل عودة طالبان لحكم أفغانستان، كانت قطر هي المكان المفضل بالنسبة إلى طالبان، حيث اعتبرتها الحركة موقعا محايدا.

وتنظر طالبان إلى قطر باعتبارها ذات علاقات متوازنة مع كافة الأطراف وتحتفظ بمكانة مرموقة في العالم الإسلامي.

ولم تكن قطر واحدة من الدول الثلاث التي اعترفت بنظام طالبان في أفغانستان بين عامي 1998 و2001 وهي باكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ولكن بحسب مسؤول في وزارة الخارجية التابعة لحكومة طالبان سابقا فإن قطر كانت تحافظ على علاقات “ودية” مع الحركة.

وبعد إسقاط حكومة طالبان، لم يجد قادتها مكانا يلوذون إليه.

وتقدم قليل من قياديي طالبان رفيعي المستوى بطلبات لجوء إلى قطر، ولكن هذه الطلبات رفضت سرا أو تم تجاهلها لعدد من الأسباب.

ومن بين هذه الأسباب أن أسماء بعض المتقدمين بطلبات اللجوء مدرجة على قوائم العقوبات التي تصدرها الأمم المتحدة أو تلك التي تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية. أو لأنهم مطلوبون أمام العدالة في الولايات المتحدة.