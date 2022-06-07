«الدوار لمنتجات الألبان» تستثمر 50 مليون جنيه لتطوير وزيادة الإنتاج

تتبنى شركة الدوار لمنتجات الألبان خطة طموحة لتطوير مصنعها الخاص بإنتاج الجبن والألبان، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 50 مليون جنيه على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، وفتح أسواق جديدة فى دول الخليج وأفريقيا بعد التوسع الذى قامت به داخل الأسواق المصرية.

جدير بالذكر أن الشركة تعمل فى تصنيع كل منتجات الجبن والألبان، وتستهدف السوق المحلية والتصديرية، كما أنها تنوى التوسع فى المصنع الخاص بصناعة الجبن والألبان من خلال إنشاء صالات لزيادة معدلات الإنتاج.

قال شريف منصف، رئيس مجلس إدارة شركة الدوار لمنتجات الألبان، لـ«المال»، إن خطة تطوير المصنع تبلغ تكلفتها 50 مليون جنيه، وتستهدف تطوير صناعة الجبن والألبان على مدار الـ3 أعوام المقبلة، لافتا إلى أن حجم استثماراتها الإجمالى يبلغ حتى الآن 80 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة قامت بإنشاء صالة إنتاجية جديدة داخل المصنع ساعدت على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأصبح إجمالى إنتاج الجبن حاليا 5 أطنان يوميًا، بإجمالى 150 طنًا شهريًا، لافتًا إلى أنه قبل إنشاء الصالة الإنتاجية الثانية كان الإجمالى يبلغ يوميًا 3.5 طن.

وأضاف أنه جارٍ التخطيط لعمل مركز جديد لتجميع وتوريد اللبن للمصنع، بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، لافتًا إلى أنه جارٍ ترتيب منافذ بيع لمنتجات المصنع من خلال توزيع ثلاجات خاصة بالشركة على كل المحافظات.

وأشار إلى أنه تم توزيع 25 ثلاجة فى بعض المحافظات، وجار استكمال التوزيع بهدف الوصول إلى 100 ثلاجة فى كل المناطق لعرض منتجات الشركة، مضيفًا أنه تم إنشاء شبكة أماكن ومنافذ لبيع المنتجات للتيسير على المستهلك.

وتابع أنه تم افتتاح أول منفذ فى منطقة الهرم، ومن المخطط أن تصل بنهاية العام إلى 50 منفذًا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن تكلفة المنفذ الواحد تبلغ حوالى 100 ألف جنيه، وتم تخصيص 5 ملايين جنيه لإنشاء هذه المنافذ.

وأوضح أن الشركة تستهدف السوقين المحلية والتصديرية نظرًا لتميز المنتج الخاص بها، وكثرة الطلب عليه فى دول الخليج، ومنها: السعودية والإمارات والكويت، التى تستحوذ على ثلث منتجات المصنع، مؤكدا أنه من المخطط افتتاح أسواق جديدة الفترة المقبلة بدول إفريقيا.

ولفت إلى أن أعلى المحافظات استهلاكًا لمنتجات شركة الدوار هى القاهرة الكبرى، مؤكدًا أن عدد العمالة فى الشركة تتراوح من 150 إلى 180 عاملًا، برواتب تتراوح من 900 ألف إلى مليون و100 ألف شهريًا.

وتعمل الشركة فى الوقت الحالى على استهداف أسواق جديدة لعرض منتجاتها والتوسع فى عملية التصدير للأسواق العربية والإفريقية، خاصة مع ارتفاع الطلب على المنتج الخاص بها الفترة الحالية.