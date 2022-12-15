«الدوار» لمنتجات الألبان تستثمر 400 مليون جنيه لزيادة صادراتها وتطوير إنتاجها

كشف شريف منصف، رئيس مجلس إدارة شركة «الدوار» لمنتجات الألبان والجبن، عن تفاصيل الخطة الخمسية التى تستعد شركته للبدء فيها مطلع يناير 2023، باستثمارات حوالى 400 مليون جنيه، مقسمة على مرحلتين.

ولفت خلال حوار مع «المال»، إلى أن المرحلة الأولى تشمل تطوير صناعة الألبان والجبن، فيما تستهدف الثانية افتتاح عدد من المنافذ فى جميع المحافظات على مدار 5 أعوام مقبلة.

يشار إلى أن شركة الدوار تأسست عام 2005، وتعمل فى صناعة الألبان والجبن، وتركز على اقتحام أسواق جديدة والتوسع فى التصدير عربيًا وإفريقيًا، مما يعظم عوائدها الدولارية لاستخدامها فى استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج- بحسب منصف.

وقال منصف إنه تم تحديد المدة الزمنية للخطة، بحيث تبدأ 2023 وتنتهى 2028، موضحا أنه سيتم تخصيص حوالى 250 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة.

وأشار إلى أن الخطة تشمل تطوير خطوط الإنتاج والتوسع فى عملية التصدير المحلى والخارجى، بالإضافة إلى إنتاج كميات كبيرة من الجبن والألبان بمختلف أنواعها.

وأضاف منصف أن المرحلة الثانية تشمل افتتاح حوالى 150 منفذا للشركة فى مختلف المحافظات على 3 مراحل بتكلفة إجمالية حوالى 150 مليون جنيه، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء المنفذ تبلغ حوالى مليون جنيه.

ولفت إلى أن الشركة تحرص على زيادة عدد منافذها فى جميع المحافظات لعرض منتجاتها، موضحا أنه من المقرر التركيز على افتتاح %60 من المنافذ بالقاهرة الكبرى والجيزة، كونهما أكبر المحافظات استهلاك للألبان ومنتجاتها، فيما تستهدف الـ%40 المتبقية المحافظات المجاورة.

وعن تحريك سعر الدولار أمام الجنيه، أشار منصف إلى أن التحريك يعد عاصفة أمام المصنعين والمستثمرين فى جميع القطاعات، لافتا إلى أن المصنعين يحاولون تدبير احتياجاتهم بحكمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والتكلفة للوصول لمكسب بسيط لعدم التأثر من عاصفة تحريك أسعار الدولار.

وتابع أن توجه الدولة فى خفض العجز بالميزان التجارى ساهم فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة حجم المنتج المحلى لإشباع السوق المحلية وزيادة التصدير، لافتا إلى أن الدولة تدعم منظومة التصدير جيدا فى الوقت الحالى مما يحفز المصانع على زيادة إنتاجها.

وأكد أنه بالرغم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتحديدا منتجات الألبان والجبن فإن معدلات البيع حافظت على اتجاه صعودى خلال الفترة الماضية.

وفى سياق آخر، أكد منصف أن الشركة اقترضت الأعوام الماضية من 3 بنوك، هى: «الأهلى، وQNB، والعربى الأفريقى»، إجمالى حوالى 30 مليون جنيه، بهدف استيراد خطوط إنتاج جديدة.

وعن المشاكل التى تواجه مصنعى الألبان، أكد أنها تتمثل فى ارتفاع الخامات، بالإضافة إلى عدم توافر بعض منتجات الإنتاج الحيوية المهمة التى ليس لها بديل محلى وتأخر عملية استيرادها، فضلا عن نقص بعض عناصر الصيانة لخطوط الإنتاج، لافتا إلى أن كل ما هو مرتبط بالدولار معوق فى الاستيراد خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن الشركة قامت بإنشاء صالة جديدة داخل مصنعها الحالى ساعدت على زيادة الطاقة الإنتاجية لتبلغ نحو 150 طنًا شهريًا.