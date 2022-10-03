«الدوار للألبان» تعتزم رفع استثماراتها بمصر إلى 340 مليون جنيه

تعتزم شركة الدوار لمنتجات الألبان ضخ 210 ملايين جنيه بالسوق المحلية، فى إطار توسعاتها بمجال الصناعات الغذائية.

ويبلغ حجم استثمارات «الدوار» فى مصر حاليًا حوالى 130 مليون جنيه، ترتفع إلى 340 مليونًا بعد تنفيذ التوسعات الجديدة.

قال شريف منصف، رئيس مجلس إدارة شركة الدوار لمنتجات الألبان، لـ«المال»، إن شركته تستهدف إنشاء 150 منفذ بيع فى المحافظات، على 3 مراحل، بواقع 50 فرعًا لكل مرحلة خلال الفترة من 2023 وحتى 2025، توفر 250 فرصة عمل.

وأضاف أن خطة الشركة الاستثمارية تستهدف أيضًا إنشاء 3 مراكز تجميع ألبان بتكلفة 60 مليون جنيه، على مساحة 6 آلاف متر، متضمنة «تنكات استقبال» وشيلرات تبريد، وفلاتر تصفية، وأجهزة بسطرة، لتسهم فى توفير 300 فرصة عمل.

جدير بالذكر أن الشركة قامت بإنشاء صالة جديدة داخل مصنعها الحالى ساعدت على زيادة الطاقة الإنتاجية لتبلغ نحو 150 طنًا شهريًا.

وأشار «منصف» إلى أن شركته -التى تأسست عام 2005- تركز حاليًا على اقتحام أسواق جديدة لعرض منتجاتها، والتوسع فى عملية التصدير خاصة عربيًا وإفريقيًا، ما يعظم عوائدها الدولارية لاستخدامها فى استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.