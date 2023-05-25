«الدوار» تفتتح أول منفذ لمنتجاتها.. وتستكمل 49 آخرين مطلع 2024 بتكلفة 50 مليون جنيه

انتهت شركة «الدوار» لمنتجات الألبان من إنشاء أول منفذ تجريبي لمنتجات الشركة في منطقة الهرم بالجيزة لبدء عرض منتجات الشركة به على أن يتم استكمال باقي المنافذ المرحلة والبالغ عددها 50 منفذا بتكلفة إجمالية حوالي 50 مليون جنيها مطلع 2024، وفقا لتصريحات المهندس شريف منصف رئيس مجلس إدار الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن شركة الدوار أنشأت عام 2005، وتعمل في صناعة الألبان والجبن، إذ تركز حاليًا على اقتحام أسواق جديدة لعرض منتجاتها، والتوسع فى عملية التصدير خاصة عربيًا وإفريقيًا، ما يعظم عوائدها الدولارية لاستخدامها فى استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

قال شريف منصف، إن المنفذ التي تم افتتاحه يهدف إلى التسويق من خلال وجود المنتجات كاملة في مكان واحد من منتجات، إضافة إلى أنه يعد أحد قطاعات البيع الخاصة بالشركة، لافتا إلى أن خطة الشركة من افتتاح المنافذ هي التواجد بقوة من خلال منتجها في السوق المحلي بأسعار تتماشى مع محدودي الدخل.

وأضاف منصف في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه من المزمع البدء في استكمال باقي منافذ المرحلة الأولى البالغ عددها 49 منفذا بعد افتتاح منفذ الهرم بعد مرور 6 أشهر من افتتاح المنفذ المشار إليه، لافتا إلى أن شركته تقوم في الوقت الحالي بأخذ مؤشرات عن أرقام البيع وجودة الخدمة ورضا العملاء على المنتجات المعروضة ليتم دراستها جيدا والبدء في حل أي معوقات بها.

وأشار إلى أن أبرز المناطق المستهدف افتتاح المنافذ بها هي: «مدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة» إضافة إلى المناطق المجاورة لها، لافتا إلى أن منتجات شركته مطلوبة في كافة محافظات الجمهورية إذ يتم التوصيل إلى السلاسل التجارية والمحال الكبيرة من خلال التعاقد التي تجريها شركته معهم على حسب الكميات المطلوبة شهريا.

جدير بالذكر أن الشركة قامت بإنشاء صالة جديدة داخل مصنعها الحالي ساعدت على زيادة الطاقة الإنتاجية لتبلغ نحو 150 طنًا شهريًا.

وأوضح «منصف»: نستهدف تصدير القشطة البلدي إلى الإمارات والبحرين وسلطنة عمان الفترة المقبلة

على جانب آخر، أكد شريف منصف أن شركته تصدر في الوقت الحالي 4 أطنان من القشطة الطبيعية إلى الكويت، لافتا إلى أنه جار تعميم تصدير القشطة بالطيران لقصر عمر صلاحيتها في باقي دول الخليج رغبة لمستهلكي دول الخليج لهذا الصنف المميز لدى مصر.

وأشار إلى أن أبرز الدول التي تستهدفها الدول الفترة المقبلة للتصدير هي «الإمارات والبحرين وسلطنة عمان»، لافتا إلى أن سعر الطن 250 ألف جنيها تصدير بالطيران إذ أن متوسط سعر الكيلو يبلغ حوالي 250 جنيها.

وأكد أن الشركة لم تقرر أي زيادات في الأسعار الفترة المقبلة نتيجة ركود المنتجات بسبب ارتفاع أسعار المنتجات في السوق المحلي، لافتا إلى أن أي زيادات في المنتج يتسبب في ضعف القوى الشرائية على منتجات الألبان في السوق.

وقامت الشركة بتوزيع حوالي 25 ثلاجة فى بعض المحافظات، وجار استكمال التوزيع بهدف الوصول إلى 100 ثلاجة فى كل المناطق لعرض منتجات الشركة.

وتستهدف الشركة السوقين المحلية والتصديرية نظرًا لتميز المنتج الخاص بها، وكثرة الطلب عليه فى دول الخليج، ومنها: السعودية والإمارات والكويت، التى تستحوذ على ثلث منتجات المصنع.

وتعمل الشركة فى الوقت الحالى على استهداف أسواق جديدة لعرض منتجاتها والتوسع فى عملية التصدير للأسواق العربية والإفريقية، خاصة مع ارتفاع الطلب على المنتج الخاص بها الفترة الحالية.