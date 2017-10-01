الدواجن تواصل الارتفاع.. و24 جنيهًا للكيلو

أحمد اللاهونى واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها بالسوق المحلية -اليوم الأحد- لتسجل 24 جنيهاً لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 23 أمس، و35 للبلدى، و38 للرومى، و35 للبط. واستقرت أسعار الأسماك عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و27 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80

أحمد اللاهونى



واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها بالسوق المحلية -اليوم الأحد- لتسجل 24 جنيهاً لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 23 أمس، و35 للبلدى، و38 للرومى، و35 للبط.



واستقرت أسعار الأسماك عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و27 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.



وفى سوق اللحوم، فقد استقرت أيضًا عند 160 جنيهًا للبتلو، و135 للضانى، و145 للكندوز، حسبما صرح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

