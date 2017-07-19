الدواجن تنخفض إلى 24 جنيهًا للكيلو.. واستقرار الأسماك واللحوم

أحمد اللاهونى: انخفضت سعر كيلو الدواجن اليوم بالسوق المحلية، بنحو جنيهين، ليسجل 24 جنيهًا للدجاج الأبيض مقابل 26 جنيها أمس، و35 جنيها للبلدى، و40 جنيها للرومى، وسجل كيلو البط 37 جنيها، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة. &



أحمد اللاهونى:



انخفضت سعر كيلو الدواجن اليوم بالسوق المحلية، بنحو جنيهين، ليسجل 24 جنيهًا للدجاج الأبيض مقابل 26 جنيها أمس، و35 جنيها للبلدى، و40 جنيها للرومى، وسجل كيلو البط 37 جنيها، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.



واستقرت أسعار الأسماك عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و35 جنيها للبلطى، و80 جنيها للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450 جنيها للكيلو حسب الحجم، وتراوحت أسعار الكابوريا بين 80 و140 جنيها.



وأكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار اللحوم عند 165 جنيهًا لكيلو البتلو، و140 جنيها للضانى، و150 جنيها للكندوز.

