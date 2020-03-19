«الدواء المصرية»: لا يوجد دليل علمي يمنع استخدام «الإيبوبروفين» في علاج أعراض كورونا

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه طبقًا لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية دولية، ومنها تقرير الوكالة الأوروبية للأدوية الـ (EMA) وهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) فلا يوجد دليل علمى يمنع استخدام دواء (الإيبوبروفين) في علاج الأعراض المصاحبة لمرض كورونا المستجد (COVID 19).

وذكر تقرير مركز اليقظة الصيدلية بهيئة الدواء المصرية أنه يفضل استخدام (الباراسيتامول) في حالات الألم وارتفاع درجة الحرارة وفقاً لما أشارت له هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) والجهة الرقابية بفرنسا.

وأشار إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار جميع العلاجات المتاحة فى حالة الإصابة بفيروس (COVID 19) كورونا متضمنة الباراسيتامول ومضادات الالتهاب اللاستيرودية (NSAIDs)، وفقاً لما أشارت له الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA).

وخلُصت اليقظة الصيدلية بعد الرصد والدراسة بأنه يفضل استخدام (الباراسيتامول) كخافض للحرارة كخيار أول قبل استخدام مضادات الالتهاب اللاستيرودية (NSAIDs) ومن ضمنها الإيبوبروفين، حيث إنه لا توجد دراسة تفيد بمنع استخدام مضادات الالتهاب اللاستيرودية مع الإصابة بالفيروسات باستثناء الإسبيرين في الأطفال.