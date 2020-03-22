«الدواء المصرية»: الاستخدام الخاطئ لمركب الهيدروكسى كلوروكين فى علاج «كورونا» يؤدي لأعراض جانبية

وذكرت الهيئة - فى بيان اليوم الأحد - "أنه فى إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء المتابعة والتنسيق المستمر

حذرت هيئة «الدواء المصرية» ، من الاستخدام الخاطئ لمركب (الهيدروكسى كلوروكين) فى علاج فيروس كورونا المستجد (#COVID19).

وذكرت الهيئة – فى بيان اليوم الأحد – “أنه فى إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء المتابعة والتنسيق المستمر مع الهيئات والجهات الدولية المعنية بالمستحضرات الصيدلية والصحة العامة، وبخصوص الأخبار المتداولة عن استخدام الأدوية المحتوية على مركب (الهيدروكسى كلوروكين) فى علاج فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والصحة العامة، ينوه مركز (اليقظة الصيدلية) التابع للهيئة عن خطورة الاستخدام غير السليم لتلك المستحضرات دون توجيه وإشراف طبي”.

ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط على صفحتها الرسمية بفيسبوك أن «الدواء المصرية» أوضحت أن المستحضرات المحتوية على مركب الهيدروكسى كلوروكين مسجلة فى مصر وخارجها، ومصرح باستخدامها حالياً فى علاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدى، مضيفة أنه وفقاً للنشرات المعتمدة من الهيئات والجهات الرقابية الصحية العالمية لمستحضر الهيدروكسى كلوروكوين، فإن هذا المركب له العديد من الآثار العكسية ومن ضمنها التأثير السلبى على عضلة القلب وتلف فى الشبكية.

وتابعت: “أن مركب الهيدروكسى كلوروكين له العديد من التفاعلات مع الأدوية الأخرى من ضمنها أدوية السكر وبعض أدوية القلب، لذلك يجب ألا تستخدم هذه المركبات بدون توجيه وإشراف طبى لضمان الاستخدام الآمن للمستحضر وتفادى أى مخاطر أو أثار عكسية”.

وشددت الهيئة على عدم استخدام المستحضرات المحتوية على مركب (الهيدروكسى كلوروكين) إلا بعد اعتماد استخدامه من خلال بروتوكول علاج محدد وبمستشفيات متخصصة فى علاج مرضى كورونا وتحت توجيه وإشراف طبي، وضرورة اتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان فيما يخص التعقيم والوقاية من الإصابة بفيروس (كورونا).

وأكد البيان أن هيئة الدواء المصرية تتابع مع كافة الدوائر العلمية والجهات الرقابية الصحية فى هذا الشأن، وأنه وفقاً للمعلومات المتاحة حتى الآن، فإن الدراسات التى تمت على تلك المستحضرات تمت على إعداد صغيرة من المرضى وتحتاج مزيدا من الدراسة وأن جميع الإرشادات الصادرة حتى الآن، شددت على أن استخدام المركب مع بعض المضادات الحيوية لابد أن يكون تحت إشراف طبى وفى المستشفيات فقط، مع الحذر الشديد لإمكانية حدوث التفاعلات الدوائية.

كما أكدت هيئة الدواء المصرية أنها تتابع باستمرار مع الهيئات والجهات الرقابية المعنية ووزارة الصحة والسكان والمراكز البحثية واللجان العلمية المتخصصة للتأكد من فاعلية مركب (الهيدروكسى كلوروكين) فى علاج الحالات البسيطة والمتوسطة لـ COVID-19 لتقليل مدة الأعراض والتخلص من الفيروس، وما زالت الدراسات جارية لتحديد فاعلية الاستعمال فى علاج COVID-19، حيث أكدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فى (19/03/2020) أنه حتى الآن لم يتم اعتماد دواء للعلاج أو الوقاية ضد فيروس (كورونا).