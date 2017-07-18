الدواء الأمريكية توافق على فوسيفي لمرضى فيروس سي المنتكسين

أحمد صبرى:وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الثلاثاء، على تداول عقار فوسيفي لعلاج مرضى فيروس سي بنسب شفاء وصلت ل97% للمرضى الذين فشل علاجهم بالأدوية الأخرى.وبحسب تقرير للهيئة أعلنته مساء الثلاثاء، حصلت المال على نسخه منه أكد أن العقار الجديد هو الأول من نوعه الذى يعالج مرضى فشل علاجهم بمضادا

أحمد صبرى:



وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الثلاثاء، على تداول عقار فوسيفي لعلاج مرضى فيروس سي بنسب شفاء وصلت ل97% للمرضى الذين فشل علاجهم بالأدوية الأخرى.

وبحسب تقرير للهيئة أعلنته مساء الثلاثاء، حصلت المال على نسخه منه أكد أن العقار الجديد هو الأول من نوعه الذى يعالج مرضى فشل علاجهم بمضادات الفيروسات المباشرة مثل السوبوسبفير (السوفالدى) والتى تعمل من خلال منع بروتين ان اس 5 ايه من التحليق وهوما يعمل على وقف تضاعف إعداد الفيروس داخل الكبد.





يذكر أن العقار الجديد من إنتاج شركة جلياد الأمريكية للأدوية صاحبة عقارات السوفالدى والهارفونى والدكلانزا الشهيرة فى علاج فيروسات الكبد والتى حققت طفرة كبيرة فى ال4 أعوام الأخيرة.

وبحسب الهيئة فإن العقار الجديد هو خليط من ثلاث مواد فعالة لأدوية تم اعتماد اثنين منها سابقا هما السوفوسبوفير والفيلباتاسفير أما المادة الجديدة فهي فوكسيلابريفير.