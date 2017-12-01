الدواء الأمريكية توافق على علاج جديد لسرطان المعدة والثدي

أحمد صبرى:وافقت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية الجمعة، على اعتماد عقار جديد لعلاج سرطان الثدي والمعدة والتى بها يوجد بأصحابها افراط فى جيني هير 2 وهير +2.وبحسب تقرير، أصدرته الهيئة فإن العقار هو اوجيفري هو البديل الحيوي لعقار الهيريسبتبن ويعتبر الأول من نوعه لعلاج سرطان المعدة المتنقل والثد

أحمد صبرى:





وافقت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية الجمعة، على اعتماد عقار جديد لعلاج سرطان الثدي والمعدة والتى بها يوجد بأصحابها افراط فى جيني هير 2 وهير +2.

وبحسب تقرير، أصدرته الهيئة فإن العقار هو اوجيفري هو البديل الحيوي لعقار الهيريسبتبن ويعتبر الأول من نوعه لعلاج سرطان المعدة المتنقل والثدي.

وأضافت الهيئة على لسان متحدثها سكوت جوتليب أنهم يعملون فى الوقت الحالى على رفع عدد الأدوية المعتمدة للبدائل الحيوية مؤكدا انها ستعمل على تنمية المنافسة بين الشركان والتى بدورها تخفص تكلفة العلاج.