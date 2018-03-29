الدواء الأمريكية توافق على عقار لعلاج مرضي اللوكيميا

أحمد صبرىوافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكة على توسيع عمل عقار بلنسيتو ليشمل علاج المرضي المصابين باللوكيميا الذين لديهم عوامل خطر مؤكدة من الانتكاسة بعد الشفاء من سرطان الدم (اللوكيميا).وبحسب تقرير اعلنته الهيئة اليوم فقد أكدت أنهامنحت الموافقة على التسجيل السريع للعقار لعلاج الأطفال والب

أحمد صبرى

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكة على توسيع عمل عقار بلنسيتو ليشمل علاج المرضي المصابين باللوكيميا الذين لديهم عوامل خطر مؤكدة من الانتكاسة بعد الشفاء من سرطان الدم (اللوكيميا).

وبحسب تقرير اعلنته الهيئة اليوم فقد أكدت أنهامنحت الموافقة على التسجيل السريع للعقار لعلاج الأطفال والبالغين المصابين بسرطان الدم من النوع يدعى “ام ارد دى الموجب ل ايه ال ال “.

وقال الدكتور ريتشارد بازدير مدير بمركز الأورام بالهيئة إن هذا الدواء يعد الأول من نوعه ويساعد المرضي من هذا النوع على الشفاء ، ويمكنهم من محو اى كمية منخفضة من الخلايا التى تساعد على جعل السرطان يعاود الرجوع.

ويعمل الدواء الجديد من خلال ربط ببروتين فى خلايا سرطان الدم يدعي CD19 مع بروتين CD3 الموجود على خلايا الجهاز المناعي ، وهو ماسيعمل على تقريب خلايا المناعة من خلايا السرطان مما سجعل الجهاز المناعي يهاجمها .