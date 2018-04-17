الدواء الأمريكية توافق على عقار جديد لمرض الكساح

أحمد صبرىوافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على أول عقار لعلاج نوع نادر من مرض الكساح يدعى (XLH)، معتبرة أنه اختراق كبير لهذا المرض الذي يصيب فئات كثيرة.وأضافت الهيئة فى تقرير لها، مساء اليوم، أن العقار الجديد والذى تمت الموافقة عليه تحت اسم كرايسفتا وجد أنه يساعد على استقرار المرض بنسبة 94 % إ

أحمد صبرى

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على أول عقار لعلاج نوع نادر من مرض الكساح يدعى (XLH)، معتبرة أنه اختراق كبير لهذا المرض الذي يصيب فئات كثيرة.

وأضافت الهيئة فى تقرير لها، مساء اليوم، أن العقار الجديد والذى تمت الموافقة عليه تحت اسم كرايسفتا وجد أنه يساعد على استقرار المرض بنسبة 94 % إذا أخذ مرة شهريا مقابل 8% للعقار السابق له، مؤكدة أن الهيئة وجدت 3 تجارب أكلنيكية أخرجت تلك النتائج.

وأكدت أن هذا المرض يصيب الأطفال وحتى البالغين والأكبر سنا، ويعمل على خفص معدلات الفسفور فى الدم، ويؤدى إلى ضعف نمو العظام، والبالغين إضافة إلى مشاكل بالعظم.