الدواء الأمريكية توافق على أول علاج للسرطان يعتمد على الدلالات الجينية

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على اعتماد أول علاج لمرضي السرطان والذين لديهم ملامح ودلالات جينية خاصة لنوع السرطان المصابين به.

وتعتبر تلك الموافقة الأولى من نوعها لاعتماد علاج للسرطان يعتمد على “البايوميركر “وليس على موقع السرطان ومنشأه بالجسم.

والبايوميركر هى دلالات ومقاييس بيولوجية جينية تستخدم لتقييم الحالة الإكلنكية للجسم والتنبوء بالحالة الصحية للجسم .



والعلاج الجديد الذى أقرته الهيئة هو Keytruda وهو علاج للبالغين والأطفال من مرضي السرطان والذين لديهم أورام صلبة نقيلية ولديهم بيوميركير من نوع MSI-Hو dMMR حيث يوجد بها شذوذات لديها تأثير على الإصلاح المناسب ل” الدى ان ايه” داخل الخلية.

وبحسب تقرير الهيئة فإن السرطانات التى بها هذا”البيوميركير” توجد بكثرة فى سرطان القولون والمستقيم والجهاز الهضمى، وأقل شيوعا فى سرطانات الغدة الدرقية والثدي والبروستاتا.