الدواء الأمريكية تضع قيودًا على المكملات الغذائية المحتوية على كافيين

أحمد صبرىأعلنت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، عن اتخاذ خطوات هامة لحماية المستهلكين من المكملات الغذائية التي تحتوى على كميات مركزة ونقية من الكافيين، معتبرة أنها تسبب خطرًا كبيراً على صحة الأفراد.وأكدت الهيئة، فى تقرير نشرته على موقعها، اليوم الجمعة، أنها أصدرت "مرشدًا جديدًا" عبارة عن كتيب

أحمد صبرى

أعلنت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، عن اتخاذ خطوات هامة لحماية المستهلكين من المكملات الغذائية التي تحتوى على كميات مركزة ونقية من الكافيين، معتبرة أنها تسبب خطرًا كبيراً على صحة الأفراد.

وأكدت الهيئة، فى تقرير نشرته على موقعها، اليوم الجمعة، أنها أصدرت “مرشدًا جديدًا” عبارة عن كتيب يشمل المنتجات والشركات التى تنتج تلك المكملات التى تحتوى على كميات ضخمة من الكافيين، سواء فى شكل بودرة أو سائل، مؤكدة أن تلك المنتجات ستعتبر غير قانونية إذا تم بيعها بكميات ضخمة غير معبأة بشكل مباشر للمستهلكين.

وأضافت الهيئة – وهي أكبر مؤسسة بالعالم توافق وتصع الخطوط الخاصة بالدواء والمنتجات الغذائية- أن تلك المنتجات تعتبر خطراً يهدد الصحة العامة بسبب خطورتها المرتفعة عندما تستخدم بشكل خاطئ أو بإفراط.

وأكدت الهيئة أن هذا “التوجيه” سار مفعوله منذ لحظة إصدار التقرير اليوم، حفاظًا على الصحة العامة، مشددة: “مستعدون لاتخاذ خطوات فورية لإزالة جميع المنتجات غير القانونية من السوق”.