الدهشان تستهدف تصدير مكونات سيارات بقيمة مليون دولار

أحمد عوض تستهدف مجموعة الدهشان للصناعات المغذية للسيارات – المتخصصة في صناعة " الفلاتير و الردياتير والمعادن و البلاستيك والمرايات"؛ تصدير منتجات بقيمة مليون دولار بنهاية العام الجاري. أوضح يحيي كمال الدين، مدير التسويق بالمجموعة، أن الخطة الدهشان ترتكز على الدخول في عدد من الأسواق الأ

أحمد عوض

تستهدف مجموعة الدهشان للصناعات المغذية للسيارات – المتخصصة في صناعة ” الفلاتير و الردياتير والمعادن و البلاستيك والمرايات”؛ تصدير منتجات بقيمة مليون دولار بنهاية العام الجاري.

أوضح يحيي كمال الدين، مدير التسويق بالمجموعة، أن الخطة الدهشان ترتكز على الدخول في عدد من الأسواق الأفريقية، ومنها “أوغندا و رواندا و تنزنيا”؛ لتصدير منتجاتها، التي تلقي مميزات تنافسية وسعرية عن نظيرتها اﻷخري من الدول الأجنبية.

وأضاف أن المجموعة قد إفتتحت مكتب تجاري لها بمدينة دبي- الإماراتية خلال الفترة الماضية؛ لزيادة حجم نشاطها التجاري بها، في ظل الحافز الجمركي مع الدول العربية- طبقًا لنص أتفاقية الدول العربية ، موضحاً أن السوق اﻷماراتي يعتبر من الأسواق المحورية التي تمثل نسب كبيرة في حجم التجارية العالمية بقطاع صناعة السيارات ومكوناتها.

وأشار إلى أنه تم تخفيض أسعار جميع منتجات المجموعة، بنسبة تصل لـ 50% خلال الفترة الماضية؛ للقدرة علي غزو الأسواق اﻷفريقية والعربية ولاسيما الأجنبية، في ظل وجود المنافسة العالمية بين الشركات، مؤكداً أن التصدير من القطاعات التي تشهد نموًا خلال الفترة الحالية، بخلاف السوق المحلية التي تشهد تراجعًا بأداء المبيعات.

كان البنك المركزي قد أعلن في الثالث من نوفمبر الماضي، عن قرار تحرير أسعار الصرف في مواجهة جميع العملات اﻷجنبيىة؛ الأمر الذي تسبب في إنخفاض قيمة العملة المحلية، الذي أدي إلي ارتفاع حجم تكلفة اﻷنتاج بالمصانع وبالتالي انعكس علي أسعار منتجات الشركات.

وتابع عن أجراء مفاوضات مع عدد من 5 شركات متعددة الجنسيات بقطاع صناعة السيارات ومكوناتها منها “أمريكية و عربية و شمال أفريقيا؛ لبحث آلية فرص التصدير اليها بخلاف الأسواق اﻷخري التي يتم التصدير اليها وهي “تونس و السعودية و الجزائر و غرب العراق والسودان، مشيرًا إلي أنه تم عقد عدد من الأجتماعات الثنائية بين تلك الشركات علي هامش معرض أوتو ميكانيكا اﻷسبوع الماضي.

وطالب كمال زيادة أداء نشاط الممثل التجاري بالسفارات المصرية بالخارج، عبر زيادة فرص تسويق منتجات الشركات المصرية في المعارض الدولية الكبري؛ التي ستساهم علي زيادة تواجد الشركات في تلك المعارض، ومن شائنها ستعمل علي زيادة حجم صادرات القطاع.