الدميري: 55% ارتفاعًا فى عدد السائحين لمصر خلال 2017

دعاء محمود



قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الأعداد السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي زادت بنسبة 55%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، كما شهدت أعداد الليالي السياحية خلال الفترة المقارنة ارتفاعًا بنسبة 100%.



وأضاف الدميري في تصريحات صحفية خلال لقائه اليوم محرري القطاع السياحي، إن عام 2016 كان الأسوأ في تاريخ السياحة، مشيرًا إلي أن الهيئة استهدفت خلال العام الماضي العمل تحسين الصورة الذهنية عن المقصد المصري في الخارج، والتي تأثرت بالسلب، نتيجة الأوضاع التي مرت بها البلاد.



وأكد الدميري أنه بالفعل تحسنت الصورة الذهنية عن مصر خارجياً، وبالتالي ارتفعت أعداد السائحين الوافدين إليها، موضحًا أنه خلال عام 2016 قامت الهيئة باستضافة وتنظيم رحلات تعريفية لنحو 4000 شخصية، كما استضافت خلال العام الماضي أكثر من 2000 شخصية مؤثرة.



ولفت الدميري إلي أن تنظيم الرحلات التعريفية واستضافة الشخصيات المهمة يعود بالنفع علي القطاع السياحي، لأنه يسهم في تحسين الصورة الذهنية عن مصر بالخارج.



وأشار الدميري إلى أن الهيئة أطلقت أكثر من 15 قافلة سياحية خلال العام الماضي بعدد من الدول العربية والأجنبية، موضحًا أن القافلة كانت تجوب من 4 إلى 5 مدن على الأقل.



وأكد رئيس الهيئة أن عام 2017 ارتفعت فيه معدلات إنفاق السائح وهي الأعلي منذ عدة سنوات، كما شهدت أسعار الإقامة بفنادق القاهرة ارتفاعًا أيضاً، مؤكدًا أنها سنة محورية في كل الجوانب، خاصة بعد تقديم أنماط سياحية جديدة مثل السياحة الثقافية التي كادت أن تندثر.



وتابع الدميري: السياحة كانت تعتمد في الماضي على عدد محدود من المنتجات والأسواق، أما الآن فأصبح من الضروري عمل تنوع في المنتجات والأسواق، خاصة بعد تغير متطلبات السائح ورؤيته، مشيراً إلى أن هناك دولا تتفن في تلبية مطالب السائح حتى يعود إليها مرة أخرى.