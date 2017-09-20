الدميري : السياحة الروسية تتوقف على تقارير الطيران المدني

دعاء محمودعقد هشام الدميري، رئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، لقاء مع الوج سافونوف رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة على هامش معرض الـ Leisure 2017 بالعاصمة الروسية موسكو، وقال سافونوف إن رفع الحظر يتوقف على التقارير الواردة من هيئة الطيران المدنى.وأشار الدميري إلى أن مصر اتخذت من ا

دعاء محمود

عقد هشام الدميري، رئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، لقاء مع الوج سافونوف رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة على هامش معرض الـ Leisure 2017 بالعاصمة الروسية موسكو، وقال سافونوف إن رفع الحظر يتوقف على التقارير الواردة من هيئة الطيران المدنى.

وأشار الدميري إلى أن مصر اتخذت من الإجراءات ما يعزز من أمن وأمان السائحين ويرفع كفاءة المطارات، وأن مصر جاهزة لاستقبال السائحين الروس فور رفع الحظر.

وأوضح الطرفان تفهمهما للظروف الراهنة التي يمر بها المجتمع الدولى وعبرا عن تفاؤلهما من نتائج المقابلة التي تمت بين الرئيسين السيسى وبوتين في ظل علاقات ثنائية ممتدة في عمق التاريخ بين البلدين.