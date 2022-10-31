«الدمغة والموازين»: تعميم نظام الباركود على جميع المشغولات الذهبية

كشف اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ«المال» أنه سيتم تعميم تطبيق نظام الباركود على جميع المشغولات الذهبية والفضية، إضافة إلى المعادن الثمينة المتداولة فى السوق المحلية، قبل نهاية العام الحالي.

كانت مصلحة الدمغة والموازين بدأت التشغيل التجريبى لنظام الباركود فى شهر فبراير 2021، من خلال دمغ ما يقرب من 100 قطعة مشغولات يوميًا.

وقال «سليمان» إن نظام الباركود الجديد الذى يتم العمل عليه، هو عبارة عن وضع رقم تسلسلى موجود به جميع مكونات القطعة من نوع الجرام، واسم المصنع، والتاجر، والبيانات الضريبية، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام يتم تسجيلها على قاعدة بيانات مصلحة الدمغة والموازين.

وفى سياق متصل، أوضحت مصادر مطلعة فى وزارة التموين لـ«المال» أن تكلفة الأجهزة المشغلة لمنظومة الباركود تتخطى 150 مليون جنيه، وجارٍ استيراد وحدات أخرى من دول أوروبية.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالى عدد الورش والمصانع فى قطاع المشغولات الذهبية والفضية بالسوق المحلية يصل إلى 1150، يتم العمل على ضمها فى تلك المنظومة.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين أعلن عن موعد إقامة المعرض الدولى الثانى للذهب والمجوهرات نيبو فى نسخته الثانية، والذى سيقام فى الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر 2022.

وقال «المصيلحى» -خلال مؤتمر صحفى عقده أمس الأحد- أن المعرض الدولى الثانى للذهب سيشهد مشاركة 50 عارضًا محليًا من أكبر المصنعين المصريين، بزيادة %35 فى عدد العارضين المصريين عن الدورة الأولي.

وأضاف «المصيلحى» أن المعرض سيضم 5 أجنحة دولية لأول مرة من 35 عارضًا من إيطاليا وتركيا والهند والإمارات ولبنان.

وأضاف «المصيلحى» أنه مستهدف استقبال 8 آلاف زائر محلى ودولى للمعرض خلال فترة انعقاده، وأكثر من 100 مشترٍ دولى من 18 دولة من الخليج العربى وأفريقيا.

وأشار إلى أنه ستتم إقامة أول مسابقة للتصميم الحلى والمجوهرات خلال المعرض القادم.

يذكر أن المعرض الدولى الثانى للذهب والمجوهرات نيبو يقام برعاية وزارة التموين، ومصلحة الدمغة والموازين، واتحاد الغرف التجارية، والشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات.