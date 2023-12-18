«الدمغة والموازين» تعلن فتح باب التقدم لأصحاب ورش المشغولات الذهبية للحصول على قرض مالي

أعلنت مصلحة دمع المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التقدم لأصحاب الورش المتوسطة والصغيرة العاملة في مجالي تصنيع المشغولات الذهبية والفضية التي ترغب في الحصول على قرض بمبلغ مليون جنيه (قابلة للزيادة) بفائدة متناقصة 5%.

وذلك طبقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعى المصرى بتاريخ 17 ديسمبر 2023، وذلك اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 18 ديسمبر 2023 وحتى 18 يناير 2024.

وسيتم عقد مؤتمر يوم الأربعاء المقبل بالمقر الرئيسي للمصلحة في مدينة العبور؛ وذلك لعرض مميزات القرض والرد على أي تساؤلات وتلقّي طلبات الحصول على القرض.