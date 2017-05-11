الدماطي: دومتي لم ترفع أسعار البيع بشكل مفاجئ

مصطفى طلعتأعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، عن نسبة الخامات إلى سعر البيع عن الشهور الأربعة الأولى من 2017، والتي أظهرت تحسناً، حيث بلغت في الربع الأول من العام 84.7%، وإنخفضت تلك النسبة إلى 75.9% في أبريل الماضي.وقال محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان، اليوم الخميس، إن

مصطفى طلعت

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، عن نسبة الخامات إلى سعر البيع عن الشهور الأربعة الأولى من 2017، والتي أظهرت تحسناً، حيث بلغت في الربع الأول من العام 84.7%، وإنخفضت تلك النسبة إلى 75.9% في أبريل الماضي.

وقال محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان، اليوم الخميس، إن شركته متفائلة لأول مرة منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن ما حدث في مصر خلال الستة أشهر كان بمثابة الزلازل.

وأوضح “الدماطي” أن الشركة لم تقم بزيادة أسعار البيع بشكل مفاجئ، رغم عدم قيامها شراء مخزون كبير من الخامات قبل التعويم، مؤكداً أن شركته بدأت في مارس الماضي التركيز على رفع أسعار البيع للوصول لهامش ربح مرضٍ.

وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة “دومتي” أن تصل الشركة إلى نسبة الخامات من سعر البيع المطلوب بنهاية الربع الثاني من 2017.

يشار إلى أن الشركة أعلنت بدء التشغيل التجريبي لخط المخبوزات في يوليو المقبل، على أن يبدأ التشغيل الفعلي في الربع الأخير من 2017، وقرر مجلس الإدارة دومتي فتح منافذ بيع منتجات بمحطات مترو الأنفاق، وتم اعتماد العقد اعتباراً من مطلع مايو الجاري.

وتراجعت أرباح دومتي المجمعة خلال 2016 بنسبة 80%، لتبلغ نحو 25.6 مليون جنيه، مقابل 128.7 مليون جنيه خلال 2015.