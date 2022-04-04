الدماطي : العائلة مستمرة في «دومتي» وتسعى لزيادة هيكل ملكيتها

قال محمد الدماطى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «الصناعات الغذائية العربية – دومتي» إن العائلة مستمرة في هيكل ملكية الشركة حال إتمام صفقة الاستحواذ، بل وتسعى لزيادة ملكيتها .

يُذكر أن هيئة الرقابة المالية أعلنت أمس –الأحد- أن شركة Expedition Investment أخطرتها بنيتها فى تقديم عرض شراء غير ملزم على %90 من أسهم «دومتى»، بسعر مبدئى 5 جنيهات للسهم.

ونشرت “المال” بعددها الصادر اليوم تصريحات لمصادر مطلعة تقول أن عائلة الدماطى تعتزم زيادة نسبتها فى شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى»، من خلال حصتها فى شركة «أكسبيديشن إنفستمنت» Expedition Investment التى تُخطط للاستحواذ على %90 من أسهم «دومتى”.

و تعليقا علي نتائج الاعمال قال العضو المنتدب أن الشركة نجحت في اثبات ان التخارج من الوكلاء كان القرار الصحيح.

وأضاف أن المؤشرات المالية في النصف الثاني من العام كانت جيدة جدا علي الرغم من الارتفاع الكبير في اسعار الخامات المستمر ، موضحًا أن النمو جاء في الكمية و القيمة علي مستوي جميع الاصناف بارقام فاقت معدلات السوق .

ولفت إلي أن القادم يحمل المزيد من التحديات في ظل أزمة الخامات الحالية و الشركة تحاول نقل زيادات الاسعار تدريجيا الي المستهلك خلال النصف الاول من العام للحفاظ علي معدلات النمو و الربحية التي تحققت في الربع الثالث و الرابع و تطويرها تدريجيا .

و عن عرض شركة expedition قال العضو المنتدب ، إن الشركة ستعرض الأمر علي مجلس الادارة ، وأن عائلة الدماطي ستبقي بنفس هيكل الملكية و تحاول زيادتها من خلال العرض المقدم