الدماطي: السياسة النقدية المتبعة سليمة وساهمت في خفض معدلات التضخم

سمر السيدقالت سحر الدماطي ، الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي سابقا، إن الإصلاح الاقتصادي أدي لوضع منظومة تعويم معترف بها عالميا كما أصبح المستثمر قادرا على تحويل أرباحه إلى الخارج. وأضافت في فعاليات المؤتمر الثالث السنوي لشركة جلوبال تريد ماترز تحت شعار التنافسية العالمي

سمر السيد

قالت سحر الدماطي ، الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي سابقا، إن الإصلاح الاقتصادي أدي لوضع منظومة تعويم معترف بها عالميا كما أصبح المستثمر قادرا على تحويل أرباحه إلى الخارج.

وأضافت في فعاليات المؤتمر الثالث السنوي لشركة جلوبال تريد ماترز تحت شعار التنافسية العالمية لسفراء دول العالم بمصر لعام ٢٠١٨، أن السياسة النقدية التي تم اتباعها سليمة وأدت لانخفاض معدلات التضخم.

وتوقعت انخفاض سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض في الاجتماع المقبلللجنة السياسة النقدية وهذا سيكون لهدور في تحفيز المستثمرين بما سيعود إيجابيا علي زيادة معدلات النمو وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة.

وطالبت بإنشاء شركات متخصصة لتبنيأفكار الشباب وتنفيذها علي ارض الواقع

وأشارت إلى أن هذا تم في مصر حالياولكن في نطاق غير مسموع وضيق غير أن تطوير هذه الفكرة ستؤدي إلى إخراج أفكار الشباب للنور.

وأوضحت أن مصر انتقلت من كونهادولة استهلاكية إلى إنتاجية وبدأت في إحلال المنتج المحلي بدلا من الأجنبي.