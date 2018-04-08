الدماطي: ارتفاع الطلب على الائتمان عقب خفض الفائدة

"السوق السوداء" مسئولة عن تضخم ما قبل التعويم والمركزي نجح فى المهمة أكدت سهر الدماطى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق، أن السوق السوداء كانت مسئولة عن ارتفاع معدلات التضخم قبل تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016. وأشارت…

“السوق السوداء” مسئولة عن تضخم ما قبل التعويم والمركزي نجح فى المهمة

أكدت سهر الدماطى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق، أن السوق السوداء كانت مسئولة عن ارتفاع معدلات التضخم قبل تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.

وأشارت – خلال استضافتها بجمعية «اتصال» الأسبوع الماضى – إلى أن قرار تعويم الجنيه لم يكن المسئول عن رفع سعر صرف الدولار لمستويات كبيرة، وإنما كانت السوق السوداء ، مؤكدة أن البنك المركزى، تمكن من تقليص معدلات التضخم حتى تراجع إلى %14.4 فقط.

وقرر «المركزى» فى آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خفض عائد سعر الفائدة لليلة الواحدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس «%1» ليصل إلى %16.75 و%17.25 على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى %17.25.

وقالت إن «المركزى» لجأ إلى خفض الفائدة بعد نجاحه فى خفض التضخم، متوقعة مزيد من الخفض فى الفائدة خلال الشهور القليلة المقبلة.

وحسب «المركزى» فإن المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى استمر فى الانخفاض فى فبراير 2018 ليسجل %14.4 و%11.9، بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند %33.0 و%35.3، على الترتيب.

ولفتت سهر الدماطى إلى أن خفض الفائدة، سينعكس بشكل كبير على زيادة معدلات الطلب على القروض والتسهيلات الائتمانية خلال الفترة المقبلة، من البنوك المصرية التى تمتلك سيولة كبيرة للغاية.

وأكدت أن الاستقرار السياسى، ألقى بظلاله على تحسن أداء السياحة وارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج وتحسن فى التصدير، مشيرة إلى أن الاستثمارات الأجنبية فى مصر ترتفع يوماً بعد يوم.

كما لفتت إلى أن المشروعات القومية حركت عجلة القروض فى البنوك، مشيرة إلى أن القروض الموجهة لقطاع، مثل المقاولات فى عام 2012 كانت ضعيفة للغاية، ولكن الآن يعد واحد من أكبر القطاعات المقترضة من القطاع المصرفى.

وقالت إن الولاية الثانية للرئيس السيسى، ستشهد المزيد من المشروعات القومية، والمزيد من الاستقرار، مضيفة :» السنوات الأربع الجايين هتبقى كويسة أوى».

وعن التزامات مصر الخارجية قالت:» طالما فى دخل كويس للبلد من العملة الأجنبية من قناة السويس والسياحة، وتحويلات المصريين فى الخارج، فميش قلق من الديون اللى علينا للخارج».

وأشادت بالمبادارات التى أطلقها «المركزى» مثل المشروعات الصغيرة والتمويل العقارى والشمول المالى، بالإضافة إلى شهادة «أمان» المصريين للفئات المهمشة والموسمية، مؤكدة أن كل هذه المبادرات حققت مردودا إيجابيا على أرض الواقع.

وتعد شهادة «أمان» المصريين، هى شهادة إدخار بنكية، وتبدأ من 500 جنيه، ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة ، وتصل مدتها إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أى أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات، وتعطى الشهادة لاصحابها فائدة سنوية ثابتة %16، تصرف فى نهاية مدة الشهادة ، كما توفر هذه الشهادة تغطية تأمينية فى حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء فى شكل تعويض أو معاش شهرى لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

ولفتت إلى أن الحكومة لعبت دورا كبيرا فى حل مشكلة العشوائيات وتحول بعضها إلى جنة على حد قولها، مؤكدة أن ضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى، يعد من التحديات أمام الحكومة، مضيفة :» لو تم ضم القطاع غير الرسمى سنكون أمام ناتج قومى مختلف واقتصاد مختلف عن الاقتصاد الحالى».

وقدرت بـ%50 من إجمالى حجم الاقتصاد المصرى، مؤكدة أن مبادرة الشمول المالى التى أطلقها «المركزى» تهدف إلى دمج هذا القطاع للاقتصاد الرسمى.

وينتظر القطاع غير الرسمى حوافز ضريبية كبيرة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يبحثه حاليا مجلس الوزراء، بهدف تحفيزها للانضمام للقطاع الرسمى بحسب تصريحات سابقة لنيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

ويتضمن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة، أحكامًا تتعلق بتيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.

ووصفت سهر الدماطى القطاع المصرفى المصرى، بأنه من أقوى القطاعات عالميا، مشير إلى أن نسب التعثر فى القطاع لا تتعدى حاليا %5.5.

ولفتت، إلى أن عدد الحسابات البنكية تتجاوز 17 مليونا و11 ألف ماكينة صراف آلى وأكثر من 4 آلاف فرع.

وعلى الجانب الآخر، أطلقت جمعية «اتصال» لتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع أكاديمية النقل البحرى مبادرة لتدريب الشركات، وتبادل الخبرات على تكنولوجيا «البلوك تشين» المستخدمة فى المعاملات المالية الرقمية.

وقال كريم عمر، رئيس شعبة النظم المتكاملة فى «اتصال»، إن مدة المبادرة تصل إلى عام، وتتضمن ورش عمل وتبادل خبرات وتدريب واستشارات فى تكنولوجيا «البلوك تشين».

وأضاف أن المبادرة يتم تنفيذها بالتنسيق مع شركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات، مبينا أن أول تطبيق فعلى سيكون داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357.

ولفت إلى أن «البلوك تشين» هى تكنولوجيا مالية غير مركزية ولها صور متعددة منها إنترنت الأشياء.