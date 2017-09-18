الدماطى في يورومني: الاستثمار هو كلمة السر لمواجهة التضخم

هاجر عمرانقالت سحر الدماطى، نائب العضو المنتدب والرئيس القطرى لقطاع المخاطر فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر، إن التضخم الذى تصاعد فى السوق المحلية مؤخرا ناتج بشكل أساسى عن تقليص الدعم وتعويم العملة المحلية، مشددة على أن مواجهته تحتاج إلى توجه لزيادة الاستثمارات.جاءت كلمة الدماطي

هاجر عمران

قالت سحر الدماطى، نائب العضو المنتدب والرئيس القطرى لقطاع المخاطر فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر، إن التضخم الذى تصاعد فى السوق المحلية مؤخرا ناتج بشكل أساسى عن تقليص الدعم وتعويم العملة المحلية، مشددة على أن مواجهته تحتاج إلى توجه لزيادة الاستثمارات.

جاءت كلمة الدماطي، فى جلسة مزايا الاستثمار والشمول المالى بمؤتمر يورومني المنعقد بالقاهرة، والتى أدارها ريتشارد بانكس مستشار تحرير يورومنى.

وأضافت أن مصر تعتمد بشكل كبير على الاستيراد خاصة فى الاستهلاك والتصنيع أيضا من خلال استيراد المواد الخام.

وأشادت بالمجهودات الحكومية التى تركز على تقليص الاستيراد خاصة فى القطاعات غير الأساسية جنبا إلى جنب مع زيادة التصدير، وهو ما أدى إلى تقليص عجز الميزان التجارى بقيمة 46% مؤخرا.

وأكدت أن الحكومة لديها مصادرها الاساسية لتحصيل العملة الأجنبية ومنها التصدير و قناة السويس والسياحة و الاستثمار الاجنبى وبالتالى لا تعتمد بشكل كبير ومركز على الاموال الساخنة أو الهوت منى.

ودعت إلى موازنة الامور ومواجهة التضخم من خلال زيادة الاستثمار خاصة وأن الاستثمار عانى من رفع أسعار الفائدة مؤكدة أهمية دور الاستثمار فى خلق فرص عمل والتأثير ايجابيا على الناحية الاجتماعية.