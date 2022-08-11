«الدليمان» تقترب من الاستحواذ على «المصرية الدولية للبصريات»

قال الدكتور صبرى أبو الدهب، المدير التنفيذى لشركة «الدليمان مصر» التابعة لمجموعة الدليمان للبصريات السعودية إنها اقتربت من الاستحواذ على الشركة المصرية الدولية للبصريات، بهدف زيادة استثماراتها فى السوق المحلية.

وأضاف أن «المصرية الدولية» لا تزال على مسماها الأصلى ويديرها مالكها الأول، وبعد إتمام صفقة الاستحواذ عليها بالكامل سيتم تعديل اسمها والعلامة التجارية الخاصة بها لتئول ملكيتها بالكامل إلى«الدليمان السعودية».

وكشف عن ملامح خطة شركته للتوسع فى نشاط البصريات فى السوق المحلية ، ومن أبرزها تدشين 10 فروع جديدة خلال 5 سنوات تبدأ من العام الجارى.

وأكد «أبو الدهب» – فى تصريحاته لـ«المال» – أن خطة شركته التوسعية فى السوق المصرية تسير بمعدل جيد، منذ اختيار مصر كأولى الدول المخطط للتوسع بها فى أفريقيا، وافتتاح أول فرع لها فى فبراير الماضى بالقاهرة.

وأضاف أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرتا بشكل كبير على معدلات استيراد النظارات الطبية والشمسية ورفعت تكاليف الاستيراد والشحن بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.

وأوضح أن «الدليمان مصر» تتبع مجموعة الدليمان السعودية للبصريات والتى تمتلك نحو 18 فرعا فى مختلف الدول العربية.

يذكر أن «الدليمان السعودية» تأسست عام 1982 ولها عدد من الفروع فى منطقة الخليج ، وتعمل وفق خطة توسعية طموحة فى مصر وشمال أفريقيا.