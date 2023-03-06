الدلتا للسكر: 100 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية لتطوير المصنع

قال عادل أيوب العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، إنه تم وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة في المصنع التابع للشركة، حيث تم تخفيض نحو 5٪ من الطاقة المستخدمة.

وقال أيوب خلال جولة تفقدية في شركة الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ إن التكلفة الاستثمارية لعملية التطوير بالمصنع بلغت 100 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، ومستهدف زيادتها خلال العام المالي الجاري.

وأضاف أيوب أن زراعة البنجر كانت مركزة في محافظات الدلتا، وتم التوسع فيها بعدة محافظات أخرى، من خلال المشروعات الزراعية القومية مثل جنة مصر و الدلتا الجديدة.

وكشف العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر أنه يتم إنتاج 130 ألف طن مولاس و140 الف طن لب البنجر والذي يتم استخدامه مدخل إنتاج في العلف الحيواني، مشيرا إلي أنه تم العام الماضي تصدير 110 الف طن لب البنجر الي الصين ونيوزيلندا ودول الاتحاد الأوروبي، مع توريد 30 الف طن لب البنجر للسوق المحلية.

واكد ايوب ان زيادة سعر توريد البنجر هذا العام إلى 1000 جنيه للطن، يساهم في زيادة معدلات التوريد ، لإنتاج السكر.

مشيرا إلي أن هناك حالة رضا لدى المزارعين بهذه الأسعار خاصة وأن السعر عادل ومناسب لزيادة الكميات.

وكشف عادل ايوب العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر أنه تم استيراد 48 الف سكر خام برازيلي لتلبية احتياجات السوق المحلي وسد الفجوة الاستهلاكية.