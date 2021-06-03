اقتصاد وأسواق

«الدلتا للسكر» مستمرة في استلام محصول البنجر وأعضاء النواب والشورى يشكرون التموين على سرعة سداد المستحقات

مستهدف إنتاج 330 الف طن سكر من البنجر
محمد مجدي 12:59 م, الخميس, 3 يونيو 21 12:59 م, الخميس, 3 يونيو 21

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تواصل شركة الدلتا للسكر إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية استلام محصول بنجر السكر من المزارعين و الموردين حتي نهاية شهر يونيو الجاري .

وقالت مصادر حكومية في وزارة التموين لـ “المال” إنه مستهدف الحصول على 2 مليون و 300 ألف طن بنجر سكر من المزارعين في الموسم الجديد .

وأضافت المصادر أن تلك الكميات مستهدفة لإنتاج ما يقرب من 330 ألف طن سكر محلى من البنجر، ويتم استلام المحصول من المزارعين بجداول منظمة وفقا لطاقة التشغيل اليومى .

كما أرسل عدد من مزارعي بنجر سكر المتعاقدين مع شركة الدلتا للسكر مذكرة شكر وتقدير للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية نيابة عن مزارعي كفر الشيخ بشأن مساندته لمزارعي البنجر .

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وذلك من خلال إصدار توجيهات إلي الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر باستلام كامل إنتاج المحافظة من بنجر السكر مع سرعة صرف المستحقات المالية اولا بأول.

وتوجه مزارعو بنجر السكر بالشكر أيضا نيابة عن 70 ألف مزارع متعاقد مع شركة الدلتا للسكر إلي الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر بشأن قبوله استلام نحو 8 آلاف طن بنجر سكر من المحافظة .

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وذلك إرضاء لمزارعي كفر الشيخ مؤكدين أن ذلك ليس على حساب أحد من المزارعين المتعاقدين مع شركة الدلتا للسكر ولم يكن على حساب حصة اي مزارع.

كما أرسل عدد من نواب مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري مذكرات شكر و تقدير إلي الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر بسرعة صرف مستحقات موردي بنجر السكر .

و جدير بالذكر أن هؤلاء النواب هم اللواء حسن البحيري عضو مجلس الشيوخ و النائب الدكتور محمد فوزي الرفاعي والنائب محمد عبدالحميد هاشم والنائب إبراهيم محمد الديب والدكتورة النائبة مني عبدالعاطي أعضاء مجلس النواب .

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كما تقدمت الجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة بالشكر الي الدكتور أحمد أبو اليزيد على ما يقدمه من دعم كبير لكافة المزارعين في كفر الشيخ مما يؤكد على توجه القيادة السياسية بالحفاظ على المزارع و الإنتاج الزراعي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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