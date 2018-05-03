الدلتا للسكر: زيادة المخزون وانخفاض المبيعات سبب تراجع الأرباح

رجب عزالدينقالت شركة الدلتا للسكر إن انخفاض أرباحها خلال الربع الأول من 2018 يرجع إلى زيادة المخزون من المنتجات وانخفاض المبيعات.وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية.وانخفضت أرباح الشركة إلى 78.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 135.57 مليون جنيه بالفترة المق

رجب عزالدين

قالت شركة الدلتا للسكر إن انخفاض أرباحها خلال الربع الأول من 2018 يرجع إلى زيادة المخزون من المنتجات وانخفاض المبيعات.وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية.

وانخفضت أرباح الشركة إلى 78.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 135.57 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة 244 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 504 مليون جنيه بالربع المقارن من 2017.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 482.5 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 142.4 مليون جنيه في 2016.

