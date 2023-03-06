الدلتا للسكر: توريد 40 ألف طن بنجر من مزارعي كفر الشيخ

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ارتفاع معدل توريد محصول البنجر لشركة الدلتا للسكر بكفر الشيخ إلي ما يقرب من 40 ألف طن حتي اليوم الإثنين ، مؤكدة أنه ستتم زيادة هذه الكميات إلي نحو 100 ألف طن بنهاية الأسبوع.

من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر انتظام العمل بالورديات ” الصباحية والمسائية ” بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال وأفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلى ، حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر.

وأوضح أنه يتم اتباع معايير السلامة والأمان بمصنع كفر الشيخ، لافتا إلى أن كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ ما يقرب من 21 ألف طن بنجر يوميا بعد تطوير خطوط الإنتاج ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 ألف طن بنجر يوميا لإنتاج 3 آلاف طن سكر من البنجر يوميا ، الأمر الذى أدى الى زيادة معدلات إنتاج الشركة السكر من البنجر.

وتشارك المال في جولة تفقدية لوزارة التموين منذ الصباح الباكر على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ لمتابعة توريد محصول البنجر لصالح شركة الدلتا للسكر.

ومن جهته قال عادل أيوب العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، إنه يتم إنتاج السكر المكعبات لاستخدامه في الفنادق، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للشركة في إنتاج السكر المكعبات تبلغ سنويا 20 ألف طن.