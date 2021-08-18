اقتصاد وأسواق

«الدلتا للسكر» تنفي شائعات البيع بالآجل.. وتؤكد: لا يوجد احتكار بالشركة

ويتم ذلك من خلال لجنة محايدة مفوَّضة من مجلس إدارة الشركة وهي "لجنة تنمية المبيعات"، ويرأسها عضو مجلس إدارة بالشركة، وتتبع اللجنة قبل البيع نظام المفاضلة للمتقدمين.
محمد مجدي 10:02 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 10:02 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أرسلت شركة الدلتا للسكر؛ إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، توضيحًا لجريدة المال تؤكد فيه أن البيع يتم وفقًا لسياسة بيعية بنظام الدفع المقدَّم قبل الشحن والتسلم، وليس البيع بالآجل على الإطلاق. ويتم ذلك من خلال لجنة محايدة مفوَّضة من مجلس إدارة الشركة وهي “لجنة تنمية المبيعات”، ويرأسها عضو مجلس إدارة بالشركة، وتتبع اللجنة قبل البيع نظام المفاضلة للمتقدمين.

وبعد الاستبيان عن الأسعار السائدة بالسوق أثناء التعاقد، كما يتم عرض أعمال اللجنة على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها، وأن ما صرح به البعض عن البيع بالآجل وهناك احتكار بالشركة غير صحيح وشائعات.

اقرأ أيضا  «الغرف التجارية» ترفع مذكرة لـ«التموين» بتوقيت إنطلاق معرض «أهلًا مدارس»

حيث إن الأولوية للتعاقدات، والبيع يكون أولًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، نظرًا لأنها تضخّ تلك الكميات لهيئة السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية لتخدم على المواطن والمنظومة التموينية لتسهم في استقرار أسعار السوق وضمان وجود مخزون إستراتيجي كاف حتى نهاية موسم الإنتاج.

وقد أنتجت الشركة، هذا العام، كمية وقدرها (316) ألف طن و500 طن سكر، وتم التعاقد على توريد كمية وقدرها (200 ألف طن) من مجمل الإنتاج “للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين”، وكذا للشركات التابعة لها، ويتم تسليمها في صورة دفعات شهرية حتى نهاية العام.

اقرأ أيضا  «القوي العاملة» تتابع حريق مصنع لتصنيع الزيوت بأبورواش

كما أن الشركة تعاقدت على باقي الكميات المنتجة للعديد من الشركات الأخرى وليست لشركة محددة بعينها، حيث يتم تسليم العملاء المتعاقدين مع الشركة للسكر على دفعات موزعة على أشهر السنة وحتى بداية قرب موسم الإنتاج الجديد، ويتم البيع بنظام الدفع المقدَّم قبل الشحن والتسلم وبنظام الشرائح بالسعر التصاعدي؛ وذلك لضمان استمرارية وجود السكر طوال العام بالأسواق.

اقرأ أيضا  35 مليون جنيه نصيب «الدلتا للسكر» من أرباح «الفيوم للسكر» العام الماضي

ما يؤكد توافر السكر ووجود رصيد آمن وكافٍ لإمداد السوق حتى قرب موسم الإنتاج الجديد، وعدم وجود أي احتكار وتؤكد الشركة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من يصرح بأية بيانات تتعلق بها على غير الحقيقة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

أسعار المانجو بسوق العبور اليوم الأربعاء 18-8-2021

الصاوي أحمد 9:54 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 18-8-2021.. وعيار 21 يسجل 785 جنيهًا

عمر سالم 9:40 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

حتى لا تصبح “فقاعة صنعتها الجائحة”.. زووم تهندس مرحلة ما بعد “النمو المفرط”

عبدالغفور أحمد محسن 9:27 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

الحكومة تقرر ضم التمثيل التجاري للجهات الممثلة بالمجلس الأعلى للتصدير

صفية حمدي 6:46 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

بنسبة 70% .. تقديرات بتراجع مبيعات حلوى المولد خلال موسم رأس السنة الهجرية في الإسكندرية

معتز محمود 5:36 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

الرقابة الصناعية : إجراء 1072 حملة تفتيشية على المصانع خلال يوليو الماضى

محمد ريحان 4:46 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21