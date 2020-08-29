«الدلتا للسكر»: تصدير 155 ألف طن «مولاس» و«لب بنجر» لدول المتوسط وأوروبا

أعلنت شركة الدلتا للسكر التابعة للقابضة للصناعات الغذائية إحدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم التعاقد على تصدير 55 ألف طن مولاس إلى دول أوروبا وشرق آسيا بالعملة الصعبة من إجمالي الكميات المنتجة هذا العام وهى 105‬ آلاف طن وتم طرح 50 ألف طن منها في السوق المحلية.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنه تم التعاقد على تصدير 100 ألف طن “لب بنجر” إلى دول البحر المتوسط والمغرب وإيطاليا والذي يستخدم في صناعة الأعلاف وكذلك طرح 17 ألف طن لب بنجر في السوق المحلية، ليصل إجمالي كميات المولاس ولب البنجر الذى تم تصديرها خلال العام الجاري إلى 155 ألف طن.

وأضافت الشركة أنه تم إنتاج 280 ألف طن سكر أبيض هذا العام، ويتم طرحه في السوق المحلية للمواطنين مما يؤدي إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر.

‫وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر بأنه تم التعاقد مع المزارعين على زراعة 100 ألف فدان بنجر سكر حتى الآن، بنظام الزراعة التعاقدية من المساحة المستهدف التعاقد عليها خلال العام الحالي، وذلك بزيادة قدرها 33 ألف فدان عن العام الماضي في نفس هذه الفترة.

‫جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية سبق وافتتح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا للسكر، بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن بنجر يوميا بعدما كانت 14 الف طن بنجر.