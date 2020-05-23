«الدلتا للسكر» : تسلُّم 1.5 مليون طن بنجر من المزارعين حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل مصانع شركة الدلتا للسكر العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك بنظام الورديات “صباحًا ومساء”، وتسلُّم محصول بنجر السكر من المزارعين وإنتاج السكر المحلي من البنجر وتوفيره للمواطنين طوال الوقت.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، نجاح المهندسين والفنيين بالشركة من تصميم وتنفيذ كبائن تعقيم الأفراد وتركيبها أمام أبواب المصانع، كإجراء احترازي من الوقاية من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير كواشف حراري للكشف على درجات الحرارة للعاملين قبل دخولهم المصانع يوميًّا، كما يتم تعقيم الأتوبيسات الخاصة باستقلال العاملين بالشركة بشكل مستمر.

وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، بأنه جارٍ تسلُّم محصول بنجر السكر من المزارعين بجداول منظمة منعًا للتكدس، وتم تسلُّم ما يقرب من 1.5 مليون طن بنجر.

وقال إنه تم إنتاج ما يقرب من 215 ألف طن سكر أبيض سائب حتى الآن؛ لتوفيره للمواطنين، بالإضافة إلى إنتاج كميات كبيرة من المولاس تقرب من 72 ألف طن.

وأضاف أنه تم إنتاج ما يقرب من 88 ألف “تفل بنجر” الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف، ويتم تصدير ما يقرب من 80% منها، فى حين يتم طرح السكر بالسوق المحلية للمواطنين.

ولفت إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر، كما أنها تسهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر‪.