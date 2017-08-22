الدلتا للسكر تستهدف إنتاج 300 ألف طن

أسماء السيد:تستهدف شركة «الدلتا للسكر» إنتاج 300 ألف طن، خلال العام المالي الجارى.قال أمين فريد، المدير المالي بـ«الدلتا للسكر»، إن شركته تستهدف رفع إنتاجها خلال العام المالي الجديد، بـ %36 ليصل إلي 300 ألف طن مقارنة بـ 220ألف طن العام المالي المنتهي.وأشار في تصريح لـ&l

أسماء السيد:

تستهدف شركة «الدلتا للسكر» إنتاج 300 ألف طن، خلال العام المالي الجارى.

قال أمين فريد، المدير المالي بـ«الدلتا للسكر»، إن شركته تستهدف رفع إنتاجها خلال العام المالي الجديد، بـ %36 ليصل إلي 300 ألف طن مقارنة بـ 220ألف طن العام المالي المنتهي.

وأشار في تصريح لـ«المال»، أن شركته تتعاقد على زراعة محصول البنجر، نهاية الشهر الجاري، متوقعًا ارتفاع سعر الطن ليصل إلي 750جنيهًا، لارتفاع التكاليف مقارنة بـ 650 جنيهًا العام المالي المنقضي.

وكشف عن انتهاء شركته من تأهيل وتطوير خطى الإنتاج الأول، والثانى، بمصنعها بكفر الشيخ، وكانت «الدلتا للسكر» أعلنت منذ إبريل الماضي، عن ضخ 400 مليون جنيه لتأهيل الخطين، بغرض رفع الطاقة الإنتاجية يوميًا من 14.5ألف طن إلى 19ألف طن.

وارتفعت ارباح الشركة خلال النصف اﻷول من العام الجاري، بشكل قياسي بنسبة بلغت %466، وسجلت 350مليون جنيه مقارنة بـ 61 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة لها.

وأرجع مدير علاقات المستثمرين، ارتفاع ارباح الشركة من العوائد الدولارية لمبيعات العلف والمولاس، إضافة إلي ارتفاع مبيعات السكر .

وسجلت مبيعات الشركة خلال الـ6 شهور المنقضية 1.4مليار جنيه مقارنة بـ 955 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وقال إن «الدلتا للسكر» تصدر إنتاجها من الأعلاف والمولاس إلي أوروبا، مشيرًا إلي أن قيمة الإنتاج تمثل %30 من إجمالي منتجات الشركة، ما يشكل 100ألف طن سنويًا من الأعلاف ومثلها من المولاس .

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الدلتا للسكر 710.99مليون جنيه، موزعًا على 142.19مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وبقيمة دفترية 7.75جنيه.