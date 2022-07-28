الدلتا للسكر ترد على أنباء استحواذ إماراتى : لم نتلق عروضا جزئية أو كلية على الأسهم

نفت شركة الدلتا للسكر اليوم الخميس تلقيها أى عروض استحواذ جزئية أو كلية على أسهمها من قبل شركة أبو ظبى القابضة الإماراتية وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول بالبورصة.

وانتشرت صباح الخميس بعض الأخبار المتداولة حول دخول شركة أبو ظبى القابضة فى مفاوضات حكومية للاستحواذ على شركة عاملة فى سوق السكر المصرى.

واشترت أبو ظبى القابضة حصصا متنوعة فى خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية أبريل الماضى عبر شركة تابعة (ألفا أوركس ليمتد) بقيمة إجمالية بلغت 1.8 ملياردولار تقريبا.

وجرى تنفيذ صفقات الشراء بتاريخ 13 أبريل الماضى فى الشركات التالية : البنك التجارى الدولى، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، فوري للمدفوعات الإلكترونية.

هيكل ملكية الدلتا للسكر وخريطة المساهمين فوق 5%

تأسست الدلتا للسكر عام 1987، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ عام 1992، وتعمل فى قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية، ويقع مقر الشركة في محافظة الجيزة.

ويبلغ رأسمالها المصدر 710.9 مليون جنيه، موزعا على 142.19 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين عدة شركات أبرزها، شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التى تستحوذ على نسبة 55.73% من إجمالى الأسهم.

كما تستحوذ شركة مصر لتأمينات الحياة (9.07%)، وكذلك مصر للتأمين (8.29%)،إضافة إلى شركة الصناعات الكيماوية المصرية (6.46%).

كما يساهم بنك الاستثمار القومي بنسبة (6.28%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة تحت نسبة ال5% ،وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 20 يوليو الجارى .

الدلتا تساهم فى تأسيس شركة لإنتاج الإيثناول بقيمة 2 مليون دولار

ووافق مجلس إدارة الدلتا للسكر فى 3 سبتمبر 2019 على المساهمة فى مشروع تأسيس شركة جديدة لإنتاج الإيثناول الحيوى بقيمة مليوني دولار.

وقالت الشركة فى إفصاح للبوصة آنذاك، إن هذه الشركة ستؤسسها القابضة للبتروكيماويات لإنتاج الإيثانول من مادة المولاس.

ومن المقرر أن تبلغ مساهمة الدلتا للسكر 5% من رأسمال الشركة الجديدة 2 مليون دولار، تسدد على سنتين .

يشار إلى أن “المولاس” هو مادة سائلة لزجة بنية غامقة تستخرج من بنجر السكر أو قصب السكر فى نهاية عمليات تكرير السكر، ويسمى عادة (دبس السكر) أو العسل الأسود ويشبه إلى حد كبير دبس التمر. ويدخل المولاس فى عمليات تصنيع الجليسرين، والكحوليات، والأعلاف، وعملية التخمير.

ارتفاع أرباح الشركة إلى 76.8 مليون جنيه فى ثلاثة أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة المؤشرات ارتفاع صافى أرباحها بشكل طفيف إلى 76.8 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 76.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 601.3 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بمبيعات بلغت 224.1 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2021،وفقا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة 28 أبريل الماضى.

وتحولت الشركة للربحية بقيمة 394.2 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بخسائر بلغت 253.95 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2020.

وبلغت إيرادات الشركة خلال العام الماضى 3.24 مليار جنيه وهو نفس مستوى الإيرادات المحقق خلال العام السابق ،وعزت الشركة تحولها للربحية فى 2021 إلى زيادة متوسط أسعار بيع السكر محليا.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين فى شكل كوبون رقم (41) بواقع 0.500 جنيه للسهم بدء صرفها اعتباراً من 23 يونيو الماضى.

وتتوقع بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، أن تُسجل شركة “الدلتا للسكر” ضعفًا في الإيرادات الخاصة بها بنهاية العام الجاري بنسبة 16% فى حدود 2.7 مليار جنيه.