الدلتا للسكر: التعاقد على توريد 111 ألف فدان بنجر لإنتاج 325 ألف طن سكر خلال الموسم الجاري

قال الكيميائي عادل أيوب، العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر إنه تم التعاقد على 111 ألف فدان بنجر سكر خلال موسم التوريد الجاري.

وأضاف أيوب أن تلك المساحة تنتج 2.4 مليون طن بنجر ويتم إنتاج منها 325 ألف طن سكر من البنجر، منها 20 ألف طن سكر مكعبات والباقي سكر كريستال يتم توريده لصالح منظومة السلع التموينية.

وأشار خلال جولة تفقدية على مصنع الشركة في محافظة كفر الشيخ إلى أنه مستهدف بنهاية الأسبوع الجاري استلام نحو 100 ألف طن بنجر، موضحا أن معدل التوريد اليومي يصل إلى 12 ألف طن.

وتابع أيوب أن شركة الدلتا للسكر لديها خطين إنتاج في المصنع بطاقة إنتاجية إجمالية 23 ألف طن يومي، مقسمة إلى 11 ألف طن للخط الأول والثاني 12 ألف طن.

يذكر أن موسم توريد بنجر السكر بدأ نهاية فبراير الماضي وحتي بداية مايو القادم، حيث يتم توريد طن البنجر بسعر 1000 جنيه من المزارعين.