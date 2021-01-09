اقتصاد وأسواق

«الدلتا للسكر»: استلام محصول البنجر من المزارعين فبراير المقبل

استهداف انتاج 330 ألف طن سكر
محمد مجدي 1:30 م, السبت, 9 يناير 21 1:30 م, السبت, 9 يناير 21

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أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة وتجهيز خطوط الإنتاج بمصنع الشركة استعدادا لموسم إنتاج السكر من البنجر الذى ينطلق 1 فبراير المقبل.

وقال أبو اليزيد ، في بيان اليوم ، إن كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ ما يقرب من 20 ألف طن بنجر يوميا وذلك بعد تطوير خطوط الإنتاج ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا.

واضاف أبو اليزيد ، أنه من المستهدف الحصول على 2 مليون و300 ألف طن بنجر سكر من المزارعين في الموسم الجديد لإنتاج ما يقرب من 330 ألف طن سكر محلى من البنجر .

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وتابع أنه سيتم استلام المحصول من المزارعين بجداول منظمة وفقا لطاقة التشغيل اليومى للمصانع ومنعا للتكدس ، كما أن شركة الدلتا للسكر تتوسع حاليا في زراعة تقاوى بنجر السكر أحادية الجنين .

وذلك على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ بعد نجاح تجربة الشركة  على مدار العامين الماضيين في زراعة  أكثر من 1000 فدان بتقاوى أحادية الجنين‪ .‬

وأشار إلى تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد في الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض “الحرث” .

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كما سيتم صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد عن 16% وهي أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، بجانب دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن ومبيدات خنفساء البنجر، ونقل المحصول مجاناً من الحقول وكذلك السماح بنسبة شوائب 8% .

كذلك تحمل الشركة لتكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لهم.
 
جدير بالذكر أن شركة الدلتا للسكر نجحت العام الماضى ، في التعاقد على تصدير 55 ألف طن “مولاس” إلى عدد من دول أوروبا وشرق آسيا من إجمالي الكميات المنتجة وهي 105 آلاف طن،وتم طرح 50 ألف طن منهم في السوق المحلية .

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بجانب أيضا التعاقد على تصدير 100 ألف طن “لب بنجر” إلى دول البحر المتوسط والمغرب وإيطاليا والذي يستخدم في صناعة الأعلاف .

وطرح 17 ألف طن “لب بنجر” في السوق المحلية، ليصل إجمالي كميات المولاس و”لب البنجر” الذي تم تصديرها خلال العام الجاري إلى 155 ألف طن.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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