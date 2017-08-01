الدلتا للسكر: ارتفاع المبيعات وعوائد الاستثمار قفزت بالأرباح

رجب عزالدين: قالت شركة الدلتا للسكر إن سبب ارتفاع أرباحها خلال الفترة الماضية يعود الى زيادة مبيعاتها وارتفاع حصيلة عوائدها من شركة الفيوم. وأضافت الشركة فى بيان ردا على استفسارات البورصة " ارتفعت كميات بيع السكر خلال العالم الحالى مقارنة بالعام الماضى كما ساهم تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية فى

رجب عزالدين:

قالت شركة الدلتا للسكر إن سبب ارتفاع أرباحها خلال الفترة الماضية يعود الى زيادة مبيعاتها وارتفاع حصيلة عوائدها من شركة الفيوم.

وأضافت الشركة فى بيان ردا على استفسارات البورصة ” ارتفعت كميات بيع السكر خلال العالم الحالى مقارنة بالعام الماضى كما ساهم تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية فى زيادة أسعار المنتجات العرضية كما حصلت الشركة على عائد من استثماراتها بشركة الفيوم للسكر مقيدة بالدفاتر”.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال النصف الأول من 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 466% على أساس سنوي نتيجة زيادة مبيعاتها.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 350.6 مليون جنيه خلال الستة الأشهر المنتهية في يونيو 2017، مقابل أرباح بلغت 61.9 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال النصف المذكور إلى 1.4 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 955 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.