«الدلتا للسكر»: إنتاج 252 ألف طن سكر من البنجر حتى الآن‏‪

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر.

وأضاف أبو اليزيد في بيان اليوم ، أنه تم استلام ما يقرب من مليون و870 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 252 ألف طن سكر أبيض سائب وكذلك إنتاج 98 ألف طن مولاس، و116 ألف طن “لب البنجر” حتى الآن الذي يستخدم في صناعة الأعلاف.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه شركات بنجر السكر بإستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك في الأسواق.

لافتا إلى ارتفاع مخزون السكر لأكثر من 6 أشهر، كما أن إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع طوال الوقت.