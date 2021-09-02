الدلتا للتأمين تستعد لزيادة رأسمالها المدفوع لـ 350 مليون جنيه

تستعد شركة الدلتا للتأمين ، لزيادة رأسمالها المدفوع من 126 مليون جنيه ، إلي 350 مليون جنيه ، خلال الفترة القليلة المقبلة ، بزيادة تصل الي 224 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 177.8%.

قنوات تمويل الزيادة في رأس المال

علمت “المال” أن الزيادة المقررة علي رأس المال المدفوع ، البالغة 224 مليون جنيه ، مقسمة علي 56 مليون سهم بنسبة 1.77 سهم لكل سهم ، علي أن يتم تمويل تلك الزيادة من أربعة قنوات رئيسية، أولاها الأرباح المُرحلة بقيمة 160 مليون جنيه، مقابل 14 مليون جنيه نصيب الزيادة من الأرصدة المجنبة لهذا الغرض.

كما سيتم تمويل الزيادة في راسمال شركة الدلتا للتأمين، من الإحتياطيات بقيمة 4.2 مليون جنيه (4184095 جنيه )، و45.8 مليون جنيه من إحتياطي فروق العُملة الأجنبية (45815905 جنيه).

305.7 مليون جنيه أرباح قابلة للتوزيع

في سياق متصل، بلغت قيمة الأرباح القابلة للتوزيع بشركة الدلتا للتأمين 305.7 مليون جنيه تقريبًا بنهاية العام المالي الماضي 2020/2021 ، موزعة بواقع 163.8 مليون جنيه كأرباح مُرحلة ، و141.9 مليون جنيه تقريبًا ، صافي ربح محقق في نهاية العام المالي الماضي.

13 مليون جنيه نصيب العاملين من الأرباح و10.4 مليونا مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة

وبلغ نصيب العاملين من الأرباح 13 مليون جنيه تقريبًا ، فيما بلغ نصيب المساهمين كحصة أولي من الأرباح 5% بقيمة 6.3 مليون جنيه ومثلها في الحصة الثانية، ليصل إجمالي نصيب المساهمين من الأرباح في الحصتين الأولي والثانية 12.6 مليون جنيه.

وبلغت قيمة مكافأة أعضاء مجلس إدارة الدلتا للتأمين 10.4 ملايين جنيه، عن العام المالي الماضي 2020/2021 ، المنتهي في يونيو الماضي ، وبلغت قيمة الأرباح المُرحلة للعام الجديد 262.6 مليون جنيه تقريبًا.

777.2 مليون جنيه رأس المال العامل في نهاية يونيو

ووفقًا لقائمة المركز المالي المُجمع ، بلغ صافي رأس المال العامل لشركة الدلتا للتأمين ، 777.2 مليون جنيه ، في نهاية يونيو الماضي 2021 ، مقابل 578.9 مليون جنيه في يونيو المقابل من العام الماضي 2020، بنسبة نمو تصل الي 34.3%.

المقصود برأس المال العامل والفرق بينه وبين رأس المال المُستثمر

ومن المعروف أن راس المال العامل هو الفرق يبن الاصول المتداوله و الخصوم المتداولة ، وهو يختلف عن راس المال المستثمر ، والذي يُقصد به هو اجمالى قيمة راس المال العامل بالاضافه الى الاصول طويلة الاجل ، وهو ما يعادل مصادر التمويل ( الخصوم طويلة الاجل+ حقوق الملكية).