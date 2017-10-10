الدلتا للتأمين ترجئ رفع رأسمالها إلى 120 مليون جنيه

الشاذلى جمعة:أرجأت شركة «الدلتا للتأمين» قرار زيادة رأسمالها المدفوع من 100 إلى 120 مليون جنيه، والذى كان مقررا اعتماده فى مجلس الإدارة الأخير.وبرر السيد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الدلتا، إرجاء الزيادة ببطء الإجراءات الروتينية لاعتماد قرار سابق العام الماضى لزيادة رأس المال المدفوع بق

الشاذلى جمعة:

أرجأت شركة «الدلتا للتأمين» قرار زيادة رأسمالها المدفوع من 100 إلى 120 مليون جنيه، والذى كان مقررا اعتماده فى مجلس الإدارة الأخير.

وبرر السيد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الدلتا، إرجاء الزيادة ببطء الإجراءات الروتينية لاعتماد قرار سابق العام الماضى لزيادة رأس المال المدفوع بقيمة 10 ملايين جنيه، ليرتفع من 90 إلى 100 مليون جنيه.

فى سياق متصل، أكد الجوهرى أن الجمعية العمومية للشركة وافقت فى اجتماعها قبل أسبوعين، على التبرع بمليونى جنيه لعدد من المستشفيات، وإضافة المبلغ ضمن المصاريف الإدارية والعمومية.

وأضاف أن عمومية الشركة اعتمدت ميزانية العام المالى الماضى 2017/2016، مشيرا إلى أن الدلتا رفعت حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 262 مليون جنيه مقابل 222 مليونا فى العام المالى السابق، بنسبة نمو %18.

ووفقا لنتائج أعمال الدلتا، بلغت فاتورة التعويضات المسددة 123 مليون جنيه، مقابل 88 مليونا خلال عامى المقارنة، بنسبة زيادة تصل إلى %40، وسجلت حصيلة الأرباح 63 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، مقارنة مع 28 مليونًا فى العام المالى السابق، بنسبة نمو %125.

وبلغ فائض الاكتتاب التأميني- الفارق بين الأقساط المحصلة والتعويضات المسددة – 29 مليون جنيه مقابل 19 مليونًا خلال العامين الماليين الماضى والسابق على التوالى، بنسبة نمو %53، فيما بلغ فائض النشاط التأميني- فائض الاكتتاب مضافا إليه عوائد الاستثمار – 66 مليونًا مقابل 35 مليونًا خلال عامى المقارنة، بنسبة نمو تصل إلى %89.

وارتفعت محفظة الاستثمارات لتصل إلى 494 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى، مقابل 329 مليونًأ فى العام السابق عليه بنسبة نمو %50.