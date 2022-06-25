«الدلتا للأنظمة الإلكترونية» تستعرض مفاهيم الفاتورة والتوقيع الإلكتروني

استعرض اللواء مهندس حازم سعفان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية أنشطة الشركة في السوق المصرية، خاصة أنها إحدى الشركات المصرية الأربع الحاصلة على رخصة تشغيل خدمات التوقيع الإلكتروني.

وأشار إلى أن شركة الدلتا بدأت العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ عام 1984 وكان هدفنا أن نكون شركة رائدة في هذا المجال ليس فقط على مستوى مصر بل على مستوي منطقة الشرق الأوسط.

وأشار سعفان إلى أهم المشروعات التي نفذتها شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية في مجالات الميكنة والتحول الرقمي والتحصيل والتأمين الإلكتروني وأهمها:

مشروع التوقيع الإلكتروني بعد الحصول على رخصة تقديم هذه الخدمات على مستوى الجمهورية من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” ويوفر التوقيع الإلكتروني إثبات هوية المستندات وتأمين البيانات في تلك المستندات ومنع أي تداول للمستندات غير مصرح له بالتداول.

ومن ضمن أهم مشروعات شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية أيضا هو إنشاء أول منصة سحابية عامة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ومن المقرر أن نبدأ في إطار هذا المشروع بتوفير خدماتنا على مستوي الجمهورية من خلال 6 مواقع منتشرة في كل أقاليم مصر بالاعتماد على مراكز بيانات الشركة المصرية للاتصالات.

وأشار إلى أن تفاصيل هذا المشروع سيتم الإعلان عنها قريبا وستكون خدمة السحابة الخاصة بشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية تضاهي المنصات العالمية مثل خدمات أمازون وغيرها.

كما نفذت شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية مشروع ميكنة الامتحانات الجامعية في 27 جامعة مصرية بالإضافة إلى مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية في 79 مستشفى.

كما تعمل أيضا شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية في مجالات الفاتورة الإلكترونية وتنفيذ مشروع التذكرة الإلكترونية لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب في محافظة الإسكندرية كما نفذت أيضا شركة الدلتا أول بنك رقمي في مصر بالتعاون مع بنك مصر.

وأوضح نائب رئيس الشركة أنه في إطار مشروع التحصيل الإلكترونية تم تنفيذ “تطبيق سهل” لدفع فواتير المياه والكهرباء والعديد من الخدمات الأخرى على مستوي الجمهورية وهذا التطبيق هو انتاج محلي بالكامل داخل شركة دلتا مصر المدفوعات التابعة لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية ويعمل هذا التطبيق على أنظمة اندرويد واي او اس.

كما قامت شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية بتنفيذ عدة مشروعات في مجالات الإضاءة والتأمين الالكترونى كان أهمها مشروع البر الغربي بمدينة الأقصر وكافة المشروعات السياحية في محافظة الأقصر هذا بالإضافة إلى مشروعات تأمين عمل كافة القناطر على مستوى الجمهورية بداية من توشكا في جنوب مصر حتى قناطر دمياط في شمال مصر.