الدلتا للأسمدة تفاوض 3 بنوك لتوسعات بقيمة 140 مليون دولار

مصادر: المفاوضات تشمل "الأهلي" و"التجارى الدولى" و"قطر الوطنى"كتب- أحمد عاشورعلمت "المال" من مصادر مطلعة أن شركة "الدلتا" للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تتفاوض مع بنوك الأهلى، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى؛ لتمويل توسعات جديدة بقيمة 140 مليون دولار لإنشاء وحدة إنتاج

مصادر: المفاوضات تشمل “الأهلي” و”التجارى الدولى” و”قطر الوطنى”

كتب- أحمد عاشور

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن شركة “الدلتا” للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تتفاوض مع بنوك الأهلى، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى؛ لتمويل توسعات جديدة بقيمة 140 مليون دولار لإنشاء وحدة إنتاج حامض النيتريك.

وقال عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكماوية، المالكة لـ”الدلتا”، إن التكلفة الاستثمارية لإنشاء وحدة جديدة تتكلف 140 مليون دولار، وجارٍ التفاوض مع 3 بنوك لتدبير التمويل اللازم.

وأضاف مصطفى أن “القابضة الكيماوية” تسعى لإعادة تأهيل المصانع القائمة من الأسمدة بحيث تعمل بالطاقة القصوى، وعائد اقتصادى مرتفع بالتوازى مع إضافة خطوط إنتاج جديدة.

وكان رئيس “القابضة الكيماوية” صرح فى وقت سابق لـ”المال” أن التكلفة الاستثمارية اللازمة لإعادة تأهيل وحدات مصنع “الدلتا للأسمدة” طلخا بتكلفة مليار جنيه، بخلاف إنشاء وحدة جديدة، وتنفيذ الخطة الإنتاجية المستهدفة مع تفادى الانبعاثات الغازية والصرف الصناعى المخالف.

وتأتى خطة التوسعات الجديدة فى إطار التكليفات الجديدة الصادرة عن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الأصول التابعة للشركات لـ”القابضة الكيماوية”، حيث طلب الأسبوع الماضى من شركتى الدلتا والنصر للأسمدة، تكليف استشارى متخصص لتحديد الأعمال الفنية اللازمة لإعادة تأهيل المصانع.

وشدد الوزير على ضرورة مراعاة التوافق مع المتطلبات والاشتراطات البيئية فى خطط التطوير المستقبلية للشركات، وكذلك بالنسبة لعمليات الإنتاج الحالية؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وإصلاحات جذرية بشأن الشركات المتعثرة، والعمل على رفع مستوى العمالة من خلال برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم، موضحا أهمية الاستعانة باستشاريين متخصصين لإعداد الدراسات اللازمة قبل الشروع فى تنفيذ خطط تطوير الشركات التابعة، وتحديث خطوط الإنتاج.