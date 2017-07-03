الدلتا لتأمينات الحياة ترفع أرباحها إلى 22.7 مليون

الشاذلى جمعة ضاعفت شركة «الدلتا للتأمين» أرباحها بنسبة %202.7 خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى، إذ بلغت 22.7 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 7.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فيما تخطط الشركة لتحقيق نمو سنوى فى الأقساط بنسبة %20 . وقال عاطف الزيبق، العضو المنتدب ل



الشاذلى جمعة

ضاعفت شركة «الدلتا للتأمين» أرباحها بنسبة %202.7 خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى، إذ بلغت 22.7 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 7.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فيما تخطط الشركة لتحقيق نمو سنوى فى الأقساط بنسبة %20 . وقال عاطف الزيبق، العضو المنتدب للشركة، إن شركته حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على إصدار وثيقة «الحماية المتكاملة»، وهى تغطى حالات الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث وكذلك العجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى المستديم، وذلك فى إطار تلبية الشركات لاحتياجات عملائها وسعيها لجذب شريحة جديدة من العملاء.

وكشف أن شركته افتتحت مؤخرا فرعين، لينضما إلى قائمة فروع الشركة الجغرافية على مستوى الجمهورية، ويقع أحدهما بمحافظة المنيا والآخر بمحافظة السويس ليرتفع عدد الفروع إلى 18 مشيرا إلى خطة الشركة لافتتاح 6 فروع جديدة خلال العام المالى(2017/2018) بمنطقتى الصعيد والدلتا، ليرتفع إجمالى عدد الفروع إلى 24.

و أشار إلى أن شركته تركز على التأمينات الجماعية حاليا فى ظل تأثر التأمينات الفردية، بارتفاع معدلات التضخم وانعكاس ذلك سلبيا على مستوى الدخول، ومن ثم على الطلب على تأمينات الحياة فى حين تعد التأمينات الجماعية أقل فى التكلفة من التأمينات، وذلك لأنها تتعامل مع عدد كبير من المشتركين فى العقد، بما يتيح تفتيت الخطر وتوزيعه بين عدد كبير من الأعضاء، كما أن التأمينات الجماعية أسهل وأسرع فى التسويق، وكذلك التحصيل للأقساط.

و اعتبر أن استهداف التأمين الجماعى، على أعضاء النقابات وغيرها يساهم فى زيادة الوعى التأمينى لدى طبقات مختلفة من المجتمع المصرى، وهو ما يؤدى إلى انتشار التأمين، عبر إدراك المواطنين لأهميته المتزايدة وخاصة فى أوقات الأزمات، مثل حدوث الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى، وكذلك عند سن التقاعد بتوفير مبلغ تأمينى يساعد العميل فى مواجهة احتياجات الحياة ولتأمين احتياجاته المستقبلية، وتعويض الأسر عن فقد دخل عائلهم عند وفاته، عبر صرف مبلغ التأمين لمواجهة ضغوط الحياة.

و اعتبر أنه رغم ارتفاع سعر الفائدة بالبنوك، فإن شركات التأمين تقدم مزايا تنافسية مختلفة للعملاء، وهى الحماية بجانب الادخار بينما تقدم البنوك الادخار فقط، وكذلك يمكن لعميل شركة التأمين شراء مبلغ حماية كبير ودفع قسط قليل على مدار عشرات السنوات، والحصول على عائد، بينما عميل البنك يجب أن يودع مبلغا كبيرا من أول يوم للحصول على عائد كبير على مدخراته.

و لفت إلى أن شركته تركز على القنوات الاستثمارية ذات العائد المرتفع، والخطورة الأقل، مثل أذون وسندات الخزانة العامة التى ارتفعت أسعارها، مع ارتفاع سعد الفائدة بالبنوك، كما تستثمر الشركة فى الودائع البنكية، والاستفادة من ارتفاع العائد فى قناة استثمارية آمنة، ومضمونة لحماية أموال حملة الوثائق.

و أوضح أن شركته تعمل مع العديد من البنوك فى نشاط تأمين الائتمان، مثل بنك الكويت الوطنى «NBK» وبنك «ناصر الاجتماعى» وبنك «الاستثمار العربى» فيما تجرى مفاوضات مع بنوك أخرى لاقتناص التأمين على محافظ قروضها ضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة.

وفى نشاط التأمين المصرفى، تسعى الشركة إلى تغطية جميع فروع بنك الاستثمار العربى لتسويق منتجاتها من خلاله إذ يتم التسويق حاليا عبر 6 فروع، فيما تخطط الشركة لتعميم التسويق فى جميع فروع البنك الـ 14.

واعتبر «الزيبق» أن المنافسة بين شركات تأمينات الحياة بالسوق، صارت صعبة بسبب المنافسة السعرية وزيادة عدد الشركات فى السوق، فى ظل ارتفاع نسب التضخم حاليا، لافتا إلى أن أكثر المنتجات التى تلقى طلبا فى نشاط تأمينات الحياة حاليا، هى «الوحدات الاستثمارية» خاصة للفئات التى لديها وعى تأمينى مرتفع، وتبحث عن حماية وعائد بجانب وثيقة «المعاش التكميلى» التى توفر ادخار أكبر للعميل للحصول على معاش عند سن التقاعد، وتلقى طلبا من الشركات التى تسعى للحفاظ على العمالة لديها وولائهم عبر التأمين عليهم.

وكشف أن شركته تسعى إلى إطلاق موقع إلكترونى جديد يستهدف نشر الوعى التأمينى لدى العملاء بمنتجات الشركة، مع وجود خط ساخن لتلقى أى استفسار بجانب ربط الموقع مع مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف توسيع قاعدة العملاء، مشيرا إلى أن شركته توفر لعملائها سداد الأقساط عن طريق بطاقات الائتمان، أو عبر الإيداع فى الحساب البنكى للشركة، خاصة بالنسبة للتأمينات الجماعية، تسهيلا على العملاء فى السداد وزيادة نسبة السيولة، وكفاءة التحصيل بما يصب فى الاستثمارات وتقليل تكلفة التحصيل.