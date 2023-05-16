«الدلتا الجديدة للبلاستيك» تستهدف استبدال 20% من ماكيناتها بأخرى صديقة للبيئة

تستهدف شركة الدلتا الجديدة للبلاستيك -شركة مساهمة مصرية-، خلال الفترة الحالية، تحديث وتجديد %20 من الآلات الموجودة بمصنعها واستبدالها بأخرى صديقة للبيئة، بحيث يجرى تغيير 5 ماكينات من أصل 25، كخطوة نحو تطبيق أسس الصناعة الصديقة للبيئة.

ولفت جورج شحاتة، المدير المالى للشركة، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن شركة الدلتا الجديدة تتلقى الآن عروضًا من شركات أجنبية بشأن الماكينات الحديثة، والتى يبلغ متوسط قيمة الواحدة منها 10 ملايين جنيه تقريبًا.

وأفاد المدير المالى للشركة بأن الطاقة الإنتاجية للشركة انخفضت للنصف خلال الشهر الأخير، لتصل إلى 200 طن شهريًا، من أصل 400 طن كانت تنتجها الشركة فى المعتاد؛ وذلك بسبب قلة توريد المواد الخام من الشركة المنتجة، بالإضافة إلى صعوبات الاستيراد من الخارج.

ذكر «شحاتة»، أن نسبة مبيعات الدلتا الجديدة، انخفضت 25 % عن العام السابق، لافتًا إلى أن حجم التضخم فى أسعار المواد الخام المستخدمة فى الصناعة بلغ حوالى 70 %، منذ نهاية 2022 حتى الآن.

وأشار إلى أن الشركة لجأت إلى استعمال المخزون الخاص بها، إلى جانب المواد المشتراة حتى تتمكن من الالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها مع شركات البترول المتعاقدة معها، ومنها: شركة موبيل مصر، وشيل للنفط، وهو ما تنجح فيه الشركة بالفعل.

وأكد أنه على الرغم من العوامل السابقة، فإن الشركة قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الشركات المتعاقدة معها، مبينًا أن «الدلتا الجديدة للبلاستيك»، تستهدف الوصول إلى 25 مليون جنيه أرباحًا بختام عام 2023.

وحسب جورج شحاتة، تنتج الشركة عبوات بلاستيكية، تختلف بين الجراكن والبراميل، منوهًا بأن أسعار المنتجات ارتفعت الفترة السابقة، تأثرًا بارتفاع أسعار الخامات.

وأشار إلى أن عمولة المصنع تمثل 20 % من سعر المواد المنتجة، وهى على حالها لم تتغير بالنقص أو الزيادة؛ لأنها تمثل أقل نسبة ربح يمكن أن تحصل عليها الشركة من المنتج، فضلًا عن تثبيت هامش الربح كذلك، رأفةً بالمشترين.

وعن إمكانية زيادة رأس مال الشركة، أو إدخال مستثمرين جدد؛ لمواجهة التضخم الحاصل فى أسعار الخامات الداخلة فى صناعة البلاستيك، قال المدير المالى لشركة الدلتا الجديدة للبلاستيك، إن الشركة لديها سيولة كافية لتوفير احتياجاتها من المواد الخام، وذلك نظرًا لتوافر العملة الدولارية لديها، نتيجة تعاملها مع عدد من الشركات الأجنبية، وهو ما يجعلها بعيدة عن فكرة زيادة رأس مالها، مبينًا أن النقص الحاصل فى المواد الخام الداخلة فى صناعة البلاستيك، لا دخل للشركة به.

ولفت إلى أن تعامل الشركة مع التجار سيؤدى إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات للضعف.

وأفاد «شحاتة» بأن قطاع صناعة البلاستيك الآن يحتاج زيادة فى توفير الخامات، مطالبًا بفتح الاستيراد من الخارج، تسهيلًا على المنتجين فى عملية التصنيع والتوزيع.

ويبلغ رأس المال المصدر لشركة الدلتا الجديدة للبلاستيك 50 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المدفوع 23 مليون جنيه، وانخفضت نسبة أرباح الشركة منذ بداية 2023، بنسبة تقدر بـ20 % عن نفس الفترة من العام الماضي.