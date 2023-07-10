«الدلتا الجديدة للبلاستيك» تستبدل 5 ماكينات تقليدية بأخرى صديقة للبيئة

استبدلت شركة الدلتا الجديدة للبلاستيك %20 من الماكينات والآلات الموجودة بمصنعها بأخرى صديقة للبيئة، فى خطوة أولية من الشركة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كشف جورج شحاتة المدير المالى للشركة فى تصريحات لـ «المال» أنه جرى تغيير 5 ماكينات تقليدية كانت موجودة بالمصنع من أصل 25 ، مبينًا أن متوسط قيمة الماكينة الواحدة يبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.

أفاد شحاته بأنه من المخطط استبدال كافة الماكينات داخل المصنع بأخرى صديقة للبيئة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى حرص الشركة على تقديم منتج مطابق للمواصفات القياسية، وفى ذات الوقت يخدم اتجاهات الدول نحو الحد من الأضرار البيئية الناتجة عن المخلفات الصناعية، فضلًا عن تحسين السلامة والصحة المهنية، على الأقل من خلال توفير هواء أنقى فى العمل، وهو ما يؤدى بدوره إلى تضاؤل عدد الأيام المرضية وجعل الموظفين أكثر صحة.

ومن المعلوم أن التحول إلى التقنيات الصديقة للبيئة هو الإجراء المطلوب خلال الفترة الراهنة، خاصة فى ظل تضافر الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية ؛ إذ يؤكد الغالبية العظمى من العلماء على أن درجات حرارة كوكب الأرض ترتفع بمعدل من شأنه أن يغير طريقة معيشة البشر عليه بشكل جذري، فضلًا عن ازدياد الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والحرائق الهائلة والفيضانات والعواصف.

وأضاف شحاته أن الطاقة الإنتاجية انخفضت للنصف الفترة الأخيرة بسبب انخفاض توريد المواد الخام من الشركة المنتجة بالإضافة إلى وقف الاستيراد من الخارج.

وأوضح أن الشركة تعتمد حاليا على المخزون الخاص بها إلى جانب المواد التى يتم شراؤها من السوق المحلية، حتى تتمكن من الالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها مع شركات البترول المتعاقدة معها ومنها: شركة موبيل مصر، وشل ، وبترونيل.

وقال شحاتة إن الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة تبلغ 200 طن شهريًا، بنسبة انخفاض عن المعتاد تقدر بـ %50 كما تخطى حجم التضخم فى أسعار المواد الخام المستخدمة فى الصناعة نسبة %70 منذ نهاية 2022 حتى الآن.

وأكد أنه على الرغم من العوامل السابق، فإن الشركة قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الشركات المتعاقدة معها، مبينًا أن «الدلتا الجديدة للبلاستيك» تستهدف الوصول إلى 25 مليون جنيه أرباح بنهاية عام 2023.

ويبلغ رأس المال المصدر لشركة الدلتا الجديدة للبلاستيك، 50 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المدفوع 23 مليون جنيه، وانخفضت نسبة أرباح الشركة منذ بداية 2023، بنسبة تقدر بـ 20 % عن نفس الفترة من العام الماضى.