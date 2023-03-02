«الدلتا للسكر»: إنتاج 20 ألف طن مكعبات سنويا

قال الدكتور أحمد ابو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر أنه يتم الإلتزام بتطبيق كافة معايير الجودة و كل ما يتعلق بسلامة وأمان المنتج.

واضاف في بيان اليوم ان موسم توريد بنجر السكر بدأ اليوم، لافتا إلى أن طاقة المصنع تبلغ ما يقرب من 21 ألف طن بنجر يوميا لإنتاج 3 آلاف طن سكر من البنجر يوميا.

وتابع أبو اليزيد أنه بجانب إنتاج السكر السائب المحلى من البنجر، تقوم شركة الدلتا للسكر أيضا بإنتاج السكر المكعبات لاستخدامه في الفنادق وكذلك في التصدير للخارج، وأن الكفاءة الانتاجية للشركة في إنتاج السكر المكعبات تبلغ سنويا 20 ألف طن سكر،