الدكتور إيهاب نور الدين يكشف تأثير الصيام على الأم المرضعة والطفل  

قال

إيهاب نور الدين، استشاري التوليد وأمراض النساء، إن هناك بعض القيود حول مسألة صيام الأم المرضعة إذ يسمح لها بالصيام طالما أنها لا تعاني من أي مرض مزمن وتقوم بتعويض الطعام والسوائل خلال فترة الإفطار، لا سيما إذا تجاوز عمر الرضيع الستة شهور الأولى.

وأضاف الدكتور إيهاب نور الدين، في تصريحات خاصة لـ «المال» أنه إذا كان عمر الرضيع أقل من ستة أشهر، فلا يفضل صيام الأم المرضعة خاصة إذا كان اعتماد الطفل بشكل كلي على الرضاعة الطبيعية.

ووأوضح أن الأمر نفسه ينطبق على الأم التي تعاني من أي مرض أو حالة طبية خاصة السكري وهبوط الضغط، وكافة الأمراض المزمنة.

وأكد «نور الدين» أنه يتعين على الأم مراقبة كمية اللبن التي ترضعها لطفلها؛ فإذا لاحظت أن الكمية تأثرت بالصيام فننصحها بتعويض الأيام في وقت لاحق، مشيرًا إلى أن الصيام في هذه الحالات لن يؤثر سلبًا فقط على صحة الأم وإنما سينعكس حتماً على وزن ونمو الرضيع.

تناول وجبة غذائية صحية متوازنة وشاملة

ونصح «نور الدين» الأم المرضعة بضرورة تناول وجبة غذائية صحية متوازنة وشاملة لكل الاحتياجات خلال الإفطار، والتعجيل به والبدء بكوب من الماء أو اللبن خالي الدسم مع ثلاث تمرات صغيرة الحجم أو أي حبة فاكهة أخرى، أو حتى كوب من الشوربة لتهيئة المعدة وتنبيهها لاستقبال الطعام، مع تناول المكملات الغذائية الضرورية، فضلًا عن شرب السوائل بمعدل (2 – 3 لتر) على الأقل خلال فترة الفطور.

ولفت استشاري أمراض النساء والولادة إلى أهمية احتواء وجبة السحور على الكربوهيدرات، التي تزود الجسم بالطاقة كالخبز، أو الحبوب الكاملة، وتناول البروتين، الذي يؤخر الشعور بالجوع كالبيض أو الحليب ومشتقاته أو البقوليات.

وحذر الدكتور إيهاب نور الدين من تناول الأطعمة الغنية بالدسم كالوجبات السريعة أو المبالغة في تناول الحلويات؛ نظرًا لما تحويه من كميات كبيرة من السكريات؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش والجوع في اليوم التالي.

كما شدد على أهمية الابتعاد عن الأطعمة المالحة وخصوصًا المخللات والأطعمة المقلية التي تزيد من الشعور بالجوع والعطش، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على تناول بعض الأطعمة المحفزة لإدرار الحليب، كالشوفان.

ولفت إلى إماكنية تجميع حليب الثدي من خلال «شفطه» أثناء فترة الإفطار وحفظه في الثلاجة لإرضاعه للطفل خلال النهار لتتمكن الأم من الصيام من دون تأثير على صحتها وصحة رضيعها.