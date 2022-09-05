«الدكان» الناشئة تغلق جولة استثمارية بقيمة 550 ألف دولار

أعلنت الدكان el-dokan”، أول شركة مصرية ناشئة متخصصة في برمجيات التجارة الإلكترونية للشركات الكبيرة “Enterprise e-commerce technology”، عن نجاحها في إغلاق أولى جولاتها الاستثمارية بقيمة 550 ألف دولار، بمشاركة كل من: “هلا فينتشرز” وجلوبال وEFGEV التابعة للمجموعة المالية هيرميس وFlat6Labs.

وانطلقت شركة “الدكان el-dokan”، نهاية عام 2020 مستهدفة الشركات وسلاسل المحلات الكبيرة التي تطمح للتوسع عبر البيع أونلاين والارتقاء بحجم المبيعات وزيادة كفاءة العمل، واعتمدت الدكان في ذلك على تقنية “Headless e-Commerce” التي تمنح الشركات والمطورين قاعدة تكنولوجية متطورة تسمح لهم بالبناء والتعديل عليها بمرونة تامة، بما يساهم في ضمان سهولة التطوير المستمر لمواكبة احتياجات سوق التجارة الإلكترونية.

وأعرب أحمد ماهر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “الدكان”، عن سعادته بثقة المستثمرين الذين منحوا شركته القدرة على بناء تكنولوجيا متقدمة لا تستهدف العملاء فقط؛ بل تستهدف أيضا المبرمجين وشركات السوفت وير لدعمهم في بناء متاجر عملائهم في وقت قياسي، مما يساهم في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأشار ماهر إلى أن السبب الرئيسي لنجاح تلك الجولة التمويلية هو أن الدكان تعد من أوائل الشركات في الشرق الأوسط التي تركز على التحول الرقمي للشركات الكبيرة لتمكينهم من إطلاق منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم بأحدث الأساليب اعتمادا على تقنية Headless e-Commerce، مما عزز وضع “الدكان” في مقدمة الشركات المطورة لبرمجيات التجارة الإلكترونية.

وتضم “الدكان” حاليا ما يقرب من 30 موظفا يقومون بتطوير البرمجيات الخاصة بالتجارة الإلكترونية والتي تعتمد عليها علامات تجارية كبيرة وشهيرة مثل: بروكتر آند جامبل P&G، صيدليات مصر، Appetito، موبايلاتي، زهران، سويتش بلاس وغيرهم ممن اعتمدوا على تكنولوجيا “الدكان” لتطوير تجارتهم الإلكترونية.

من جانبه، أوضح محمد يسري الشريك المؤسس والمدير التقني لشركة “الدكان”، أن غالبية الشركات الكبيرة ترغب في استبدال أو بناء منصة تجارة إلكترونية متقدمة وأكثر مرونة وقابلة للتطور باستمرار دون اللجوء للتغيير الجذري الذي يتطلب تكاليف مرتفعة، لذلك فإن التقنية التي تقدمها الدكان تساعدهم بشكل كبير في تحقيق تلك المعادلة الصعبة لزيادة المبيعات وخفض النفقات التشغيلية عبر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي واستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى الربط مع الأنظمة الداخلية المختلفة مثل نقاط البيع POS والـERP للوصول لأقصى كفاءة في عمليات التشغيل.

وأضاف يسري قائلا: “نجاح الدكان ونموها السريع وتحقيق عملائها مبيعات تتجاوز 45 مليون دولار في هذا القطاع يدل على أن الشركات العربية أصبحت قادرة على بناء برمجيات في المجالات التقنية المعقدة تثق فيها العلامات التجارية الكبيرة والتي كانت في السابق تعتمد فقط على الشركات الأجنبية”.

وفي سياق متصل، أعرب وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، عن سعادته بنجاح “الدكان” في إغلاق أولى جولاتها التمويلية والتي كانت EFGEV التابعة للمجموعة المالية هيرميس من أوائل المستثمرين بها، متوقعا المزيد من النجاحات للشركة في ظل وجود فريق عمل مميز يمتلك الطموح والقدرة على إيجاد حلول تقنية سريعة ومختلفة في مجال مهم مثل التجارة الإلكترونية.